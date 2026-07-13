Zverev smanjuje razliku ili Siner odmiče još više?
Vreme čitanja: 3min | pon. 13.07.26. | 17:11
Bivši šampioni o situaciji u svetskom vrhu po završetku Vimbldona
Posle druge uzastopne pobede na Vimbldonu, Janik Siner se učvrstio na čelu liste najboljih tenisera sveta, a za sve njegove rivale ostaje veliko pitanje - kako da ga ubuduće zaustave?
Italijan je u nedelju u hramu tenisa u Londonu osvojio petu grend slem titulu u karijeri i tako potvrdio da je najbolji u ovom trenutku.
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Pobeda u četiri seta protiv Aleksandera Zvereva, potvrdila je da Italijan ima sve elemente da i narednih sezona u Londonu beleži dobre rezultate. Australijanac Tod Vudbridž, nekada broj jedan u dublu, ubeđen je da bi Siner mogao da znatno uveća kolekciju vimbldonskih trofeja u nastavku karijere.
"Njegov stil i način igre više odgovaraju igri na travi, posebno sa tom agresivnošću. Imam osećaj da će ako Janik ostane u formi osvojiti više titula na Vimbldonu od Karlosa Alkarasa. Nisam očekivao da ću to ikad reći, ali kako igra sada... Moćnim servisom i snažnim udarcima protivnicima oduzima vreme za reakciju. Janik Siner bi s lakoćom mogao da dođe do pet ili šest trofeja u Londonu u budućnosti", uveren je Vudbridž.
Mats Vilender je pak mišljenja da bi Aleksander Zverev mogao da smanji taj jaz koji je trenutno prisutan među njima. Šveđanin je u kolumni za Ekip objasnio svoje viđenje.
"Mislio sam da Saša ima bolje izglede na pobedu. Igrao je sjajno u prvom setu i dobar deo drugog, ali Janik je pokazao da je kao Alkaras i da ima nivo više kada je reč o velikim poenima, onima koje rešavaju mečeve. Obojica imaju sposobnost da transformišu tu bitku koja deluje vrlo tesna u nešto manje komplikovano", kaže Mats.
Šveđanin ipak vidi da bi Zverev uskoro mogao da se približi još više Sineru i prekine taj neuspešan niz u mečevima sa njim.
"Mislio sam da će posle prve titule na Rolan Garosu Zverev igrati slobodnije i to smo i videli na Vimbldonu, ali i dalje postoji taj jaz, ne fizički već mentalni. Ne znam da li je stvarno verovao da može da dobije Sinera. Uz sve to, rekao bih da će se posle ovog finala jaz smanjivati i da će Saša nastaviti da mu se približava u naredenih 12 meseci, posebno jer je ovo uradio na travi, a zna se da je mnogo bolji na tvrdim terenima. Za igrača njegovog kalibra, Alkaras i Siner ne mogu ostati nedodirljivi", zaključio je Vilander.
Mihael Štih, poslednji vimbldonski šampion iz Nemačke, koji je trijumfovao u Londonu 1991. godine, ima savet za Zvereva, da uzme predah.
"Poslednjih šest nedelja, ili dva meseca, koštali su ga mnogo mentalne energije. Nadam se da neće napraviti grešku da igra previše, tačnije nadam se da će dati sebi vremena da sve ovo analizira. Da kažem direktno, ionako neće biti broj jedan ove godine. To je malo verovatno. Možda će morati da prihvati da su grend slemovi sada najveći cilj. Malo je stariji od ostalih, ali mislim da bi morao pametnije da troši energiju", poručio je Štih.
Kao posledica plasmana u prvo vimbldonsko finale Zverev je skočio na drugo mesto svetske liste, ostavivši iza sebe Karlosa Alkarasa koji ove sezone nije igrao zbog povrede ručnog zgloba.
Dok je Zverev drugi sa 8.480 bodova, Siner je ubedljivo prvi sa 13.450. Alkaras je zbog gubitka 1.300 bodova sada na trećem sa 8.160 i pitanje je da li će stići da se oporavi do US Opena koji počinje 30. avgusta.