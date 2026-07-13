Zverev smanjuje razliku ili Siner odmiče još više?

Pobeda u četiri seta protiv Aleksandera Zvereva, potvrdila je da Italijan ima sve elemente da i narednih sezona u Londonu beleži dobre rezultate. Australijanac Tod Vudbridž, nekada broj jedan u dublu, ubeđen je da bi Siner mogao da znatno uveća kolekciju vimbldonskih trofeja u nastavku karijere.

"Njegov stil i način igre više odgovaraju igri na travi, posebno sa tom agresivnošću. Imam osećaj da će ako Janik ostane u formi osvojiti više titula na Vimbldonu od Karlosa Alkarasa. Nisam očekivao da ću to ikad reći, ali kako igra sada... Moćnim servisom i snažnim udarcima protivnicima oduzima vreme za reakciju. Janik Siner bi s lakoćom mogao da dođe do pet ili šest trofeja u Londonu u budućnosti", uveren je Vudbridž.

Mats Vilender je pak mišljenja da bi Aleksander Zverev mogao da smanji taj jaz koji je trenutno prisutan među njima. Šveđanin je u kolumni za Ekip objasnio svoje viđenje.

"Mislio sam da Saša ima bolje izglede na pobedu. Igrao je sjajno u prvom setu i dobar deo drugog, ali Janik je pokazao da je kao Alkaras i da ima nivo više kada je reč o velikim poenima, onima koje rešavaju mečeve. Obojica imaju sposobnost da transformišu tu bitku koja deluje vrlo tesna u nešto manje komplikovano", kaže Mats.

Šveđanin ipak vidi da bi Zverev uskoro mogao da se približi još više Sineru i prekine taj neuspešan niz u mečevima sa njim.

"Mislio sam da će posle prve titule na Rolan Garosu Zverev igrati slobodnije i to smo i videli na Vimbldonu, ali i dalje postoji taj jaz, ne fizički već mentalni. Ne znam da li je stvarno verovao da može da dobije Sinera. Uz sve to, rekao bih da će se posle ovog finala jaz smanjivati i da će Saša nastaviti da mu se približava u naredenih 12 meseci, posebno jer je ovo uradio na travi, a zna se da je mnogo bolji na tvrdim terenima. Za igrača njegovog kalibra, Alkaras i Siner ne mogu ostati nedodirljivi", zaključio je Vilander.