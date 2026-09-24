Izvuče se Barsa protiv Efesa! Počelo kriminalno, a završilo fantastično - Panter kapitenski

Posle tako lošeg starta i ranog minusa od 15 poena, Katalonci su ipak do kraja prve četvrtine uspeli da se saberu. Umodža Gibson doneo je prve dobre minute sa klupe, Olek Balcerovski je imao dobru energiju oko obruča, dovoljno da se preživi početni udar Efesa i da se u drugu deonicu uđe sa podnošljivih -9 (16:25).

Baš posle uvodnih deset minuta utakmica je počela da se menja. Efes više nije igrao sa lakoćom sa početak susreta, naročito kada je Pablo Laso počeo da koristi drugu petorku, dok je Barselona konačno pronašla malo kontinuiteta u napadu. Nije bio brz povratak u život, domaćin je razliku spuštao postepeno, iz poseda u posed, ali uz nekoliko važnih reakcija Gibsona i Kevina Pantera, pre nego što je Dario Brizuela potpuno promenio ritam daljeg meča.

Efes je još sredinom druge četvrtine imao dvocifrenu prednost, ali je Brizuela u završnici poluvremena pogodio nekoliko teških šuteva, uključujući dve trojke u samom finišu. Ono što je nekoliko minuta ranije izgledalo kao pokušaj Barselone da preživi, ubrzo se pretvorilo u potpuni preokret jer je na veliki odmor otišla sa poenom više u džepu – 45:44. Mogla je Barsa odmah po povratku iz svlačionice i da napravi ozbiljniji korak ka pobedi. Panter i Džastin Minaja pogodili su trojke za 51:46, ali domaćin nije imao dovoljno stabilan napad da zadrži stečenu prednost. Efes se oslonio na kvalitet svojih najvažnijih igrača, Darija Šarića i Majka Džejmsa ponovo pronašao ravnotežu i u poslednju četvrtinu ušao sa četiri poena viška – 67:63.

Odluka o pobedniku pala je u finišu! Niko nije uspevao da se odvoji tokom većeg dela poslednje deonice, Barselona praktično nije imala ozbiljniju prednost sve do poslednja dva minuta, a Efes je pet minuta pre kraja bio na 75:72, potom i 77:74. Brizuela je tada nastavio da napada obruč, a posle dobre odbrane domaćih i blokade Đoela Pare, Tajriz Martin pogodio je trojku za izjednačenje.