Izvuče se Barsa protiv Efesa! Počelo kriminalno, a završilo fantastično - Panter kapitenski
Vreme čitanja: 9min | čet. 24.09.26. | 22:46
Sjajni Dario Brizuela vodio svoj tim do preokreta, ekipa Pabla Lasa nije uspela da održi visok ritam, savršen početak Aleksandra Sekulića
Era Barselone pod vođstvom Aleksandra Sekulića u Evroligi počela je - pobedom! Četiri dana posle, za mnoge, šokantnog poraza od Huventuda u finalu Superkupa Španije, Barselona je uspela da se oporavi i ostvari pobedu na otvaranju elitnog takmičenja i to protiv Efesa - 89:82 (16:25, 29:19, 18:23, 26:15).
Sve je za Barsu krenulo gotovo kriminalno i već posle nekoliko minuta bilo je debelih razloga za sve u Blaugrani da pomisle kako se sprema veoma neprijatno veče. Efes je otvorio utakmicu gotovo bez greške, pogodio sedam od prvih osam šuteva iz igre i stigao do ranih 19:4, bez ijedne izgubljene lopte što možda i najbolje govori o tome koliko je domaći sastav bio pasivan u fazi odbrani i bez pravih rešenja. I da, Barsa je zaista delovala nervozno, kasnila u odbrani, pogotovo na preuzimanjima i ostala bez skoka, ali je iz tog gotovo izgubljenog početka uspela da se vrati i uspostavi ritam potreban da se dobije utakmica protiv ekipe kojoj mnogi predviđaju ozbiljnu borbu za prvih šest mesta.
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Posle tako lošeg starta i ranog minusa od 15 poena, Katalonci su ipak do kraja prve četvrtine uspeli da se saberu. Umodža Gibson doneo je prve dobre minute sa klupe, Olek Balcerovski je imao dobru energiju oko obruča, dovoljno da se preživi početni udar Efesa i da se u drugu deonicu uđe sa podnošljivih -9 (16:25).
Baš posle uvodnih deset minuta utakmica je počela da se menja. Efes više nije igrao sa lakoćom sa početak susreta, naročito kada je Pablo Laso počeo da koristi drugu petorku, dok je Barselona konačno pronašla malo kontinuiteta u napadu. Nije bio brz povratak u život, domaćin je razliku spuštao postepeno, iz poseda u posed, ali uz nekoliko važnih reakcija Gibsona i Kevina Pantera, pre nego što je Dario Brizuela potpuno promenio ritam daljeg meča.
Efes je još sredinom druge četvrtine imao dvocifrenu prednost, ali je Brizuela u završnici poluvremena pogodio nekoliko teških šuteva, uključujući dve trojke u samom finišu. Ono što je nekoliko minuta ranije izgledalo kao pokušaj Barselone da preživi, ubrzo se pretvorilo u potpuni preokret jer je na veliki odmor otišla sa poenom više u džepu – 45:44. Mogla je Barsa odmah po povratku iz svlačionice i da napravi ozbiljniji korak ka pobedi. Panter i Džastin Minaja pogodili su trojke za 51:46, ali domaćin nije imao dovoljno stabilan napad da zadrži stečenu prednost. Efes se oslonio na kvalitet svojih najvažnijih igrača, Darija Šarića i Majka Džejmsa ponovo pronašao ravnotežu i u poslednju četvrtinu ušao sa četiri poena viška – 67:63.
Odluka o pobedniku pala je u finišu! Niko nije uspevao da se odvoji tokom većeg dela poslednje deonice, Barselona praktično nije imala ozbiljniju prednost sve do poslednja dva minuta, a Efes je pet minuta pre kraja bio na 75:72, potom i 77:74. Brizuela je tada nastavio da napada obruč, a posle dobre odbrane domaćih i blokade Đoela Pare, Tajriz Martin pogodio je trojku za izjednačenje.
Panter je zatim iznudio slobodna bacanja i doneo Barseloni 79:77, ali ni tada posao nije bio završen. Metju Strazel pogodio je težak šut za tri, Panter odmah uzvratio prodorom, a posle tajm-auta domaćih usledila je jedna od najvažnijih akcija utakmice, odnosno alej-up za Balcerovskog i 83:80. Upravo taj posed, zajedno sa boljom odbranom u završnici, bili su ključni detalji u finišu gde se tenzija mogla seći nožem.
Efes je još imao priliku. Majk Džejms je posle faula pri šutu za tri pogodio dva slobodna bacanja i spustio razliku na samo poen, a onda je Džastin Robinson pogodio najveći šut večeri. Na 49 sekundi do kraja ubacio je trojku za 86:82 i prvi put dao Barseloni prostor da utakmicu privede kraju bez drame. U narednom napadu Panter je ukrao loptu Džejmsu, posle čega je najbolji igrač Efesa zbog protesta dobio i tehničku grešku. Tu je priči bio kraj.
Brizuela je sa 20 poena poneo najveći deo zasluga za povratak Barselone, Panter dodao 19, od čega je 10 ubacio u poslednjoj četvrtini. Preuzeo je nekoliko najvažnijih poseda u završnici i bio ključni čovek pobede, a Brizuela preokreta. Robinson je jednim šutem stavio tačku, a susret je završio sa 10 poena. Kod Efesa Dario Šarić imao je 17 poena i pet skokova, a Majk Džejms 22 poena, pet asistencija, četiri skoka i pet izgubljenih lopti.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
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***kvote su podložne promenama