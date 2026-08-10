Janakopulos se kaje zbog Bodiroge: Vraćam baner, pogrešio sam
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 18:28
"Dejan je moj prijatelj", kaže Janakopulos
Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos javno je priznao da je napravio veliku grešku kada je doneo odluku da iz dvorane OAKA ukloni baner sa likom i imenom legende kluba Dejana Bodiroge. Ova odluka bila je izrečena u afektu, kao vid protesta zbog suđenja u Evroligi, organizaciji u kojoj Bodiroga obavlja funkciju predsednika.
Bio je to samo jedan u nizu poteza Janakopulosa prošle sezone koji su izazvali veliku pažnju. Na kraju zeleni iz Atine nisu imali sezonu kakvu su želeli, a prema rečima prvog čoveka kluba, veliku ulogu u lošim rezultatima su odigrale sudije. Ipak sada kada se glava ohladila i kada je u klub došao Željko Obradović, veliki prijatelj Dejana Bodiroge, stvari počinju da se menjaju.
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U razgovoru za EURO INSIDERS, Janakopulos je potvrdio da će baner srpske i evropske košarkaške legende brzo biti vraćen na svoje mesto.
„Zato što svi prave greške. Dejan je bio legenda Panatinaikosa, Dejan je legenda evropske košarke, a iznad svega – Dejan je moj prijatelj. On je osoba koja je ostala u košarci i nalazi se na specifičnoj funkciji. Kada ste na sceni, moraju i da vam aplaudiraju, ali i da vas kritikuju. Nisam bio zadovoljan nekim stvarima, ali moja odluka je definitivno bila pogrešna i to će biti ispravljeno. Baner se vraća vrlo brzo. Znate li nekoga ko ne pravi greške? Od trenutka kada vas – milom ili silom – nateram da priznate svoje greške, hteli to ili ne, moram i sam da shvatim svoje i prihvatim ih. Postoje stvari u mom životu koje praštam, ali i one koje neću oprostiti ni u sledećem životu.“
Ovim potezom stavljena je tačka na nepotrebne tenzije, a Dejan Bodiroga će ubrzo ponovo imati zasluženo mesto pod svodovima atinske dvorane među najvećim legendama u istoriji Panatinaikosa.