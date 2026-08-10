Janakopulos se kaje zbog Bodiroge: Vraćam baner, pogrešio sam

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos javno je priznao da je napravio veliku grešku kada je doneo odluku da iz dvorane OAKA ukloni baner sa likom i imenom legende kluba Dejana Bodiroge. Ova odluka bila je izrečena u afektu, kao vid protesta zbog suđenja u Evroligi, organizaciji u kojoj Bodiroga obavlja funkciju predsednika.

Bio je to samo jedan u nizu poteza Janakopulosa prošle sezone koji su izazvali veliku pažnju. Na kraju zeleni iz Atine nisu imali sezonu kakvu su želeli, a prema rečima prvog čoveka kluba, veliku ulogu u lošim rezultatima su odigrale sudije. Ipak sada kada se glava ohladila i kada je u klub došao Željko Obradović, veliki prijatelj Dejana Bodiroge, stvari počinju da se menjaju.