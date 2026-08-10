Partizan ga je želeo, ali Peti Mils na kraju stvarno odabrao Tonija Parkera

Izabran od strane Portland Trejl Blejzersa kao 55. pik na NBA draftu 2009. godine, Mils je najsvetlije trenutke karijere doživeo u San Antonio Sparsima, gde je proveo čitavu deceniju i izrastao u jednog od najpouzdanijih igrača sa klupe trenera Grega Popoviča.

Kruna te ere bila je NBA titula osvojena 2014. godine pobedom nad Majami Hitom. Mils je u tom finalu beležio 10,2 poena uz fantastičnih 56,5% šuta za tri poena. Dolaskom u Asvel ponovo obnavlja saradnju sa nekadašnjim saigračem iz šampionske generacije Sparsa, Tonijem Parkerom, koji je danas vlasnik i šef stručnog štaba kluba iz Vilurbana. Pre odlaska iz San Antonija 2021. godine, Mils se upisao u klupske knjige rekorda kao drugi najbolji trojkaš u istoriji franšize sa 1.220 pogođenih trojki, odmah iza Manua Đinobilija.

Nakon Sparsa, Mils je u najjačoj ligi sveta nastupao još i za Bruklin Netse, Atlantu Hoks, Majami Hit, Jutu Džez i Los Anđeles Kliperse.

Pored NBA uspeha, Mils ima status prave ikone australijske košarke. Za nacionalni tim debitovao je 2007. godine, a na Igrama u Pekingu 2008. postao je najmlađi australijski košarkaš u istoriji Olimpijskih igara. Upisao je čak pet olimpijskih nastupa zaključno sa Parizom 2024. godine.

Njegova najčuvenija reprezentativna partija viđena je na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada je u borbi za bronzanu medalju protiv Slovenije ubacio 42 poena uz 9 asistencija, donoseći Australiji prvu istorijsku olimpijsku medalju u košarci.