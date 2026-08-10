Stanković pred revanš: Milion puta bih stao ispred igrača, znam da će mi vratiti

Vreme čitanja: 3min | pon. 10.08.26. | 18:28
Šef struke crveno-belih veruje u prolazak u plej-of elitnog takmičenja
Meč u Sombatelju i poraz koji je izazvao negativne reakcije zvezdaške javnosti stavljeni su u arhivu, ali tek nakon detaljne analize svega što je pravilo komplikacije u Zvezdinoj igri. Od ovog trenutka, pažnja je usmerena samo na sutrašnji revanš (20.00), u kojem će ekipa Dejana Stankovića pokušati da nadoknadi minimalan zaostatak iz prvog meča i nađe se tamo gde joj je po kvalitetu i mesto - u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona.
Dejan Stanković kaže da je njegova ekipa u potpunosti usmerena ka tom cilju i da veruje da će uspeti da nadomesti nedostatke iz prve utakmice. Objektivno gledano, srpski šampion je i dalje veliki favorit za prolazak u narednu rundu takmičenja, ali to mora da dokaže i na terenu.
„Svaki glas i svaki dlan biće nam potrebni, ali i drugačija energija nego što je bila u prvoj utakmici. Mislim da smo uspeli da iskontrolišemo ovu nedelju i da dobro spremimo utakmicu. Siguran sam da će meč biti drugačiji“, rekao je Stanković na konferenciji za medije.
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Enem je pojačao konkurenciju u napadu kvalitetnom partijom u prethodnom meču.
„Svi su zdravi, hvala Bogu, spremali smo se tri-četiri dana. Enem se nametnuo, roster se proširio i imamo novu opciju u napadu. Ne mogu da vam kažem ko će početi, ali mi je drago što imam orne momke i što su svi željni igre. Potrebna nam je energija svih momaka, za mene su svi oni standardni. Potrebni su mi svi - i starteri i oni na klupi. Potrebna nam je sva pozitiva sveta iz naše svlačionice.“
Da li je ekipa psihološki spremna i da li oseća dodatni pritisak nakon tri propuštena plasmana u Ligu šampiona?
„Oni su svesni svega, nema tu više fazona i fora – ta emisija je bila popularna dok smo bili mali. Sada su to ozbiljni momci i svesni su šta nas očekuje sutra. Što se tiče mene, ostaćete kratkih rukava po pitanju odgovora. Znam da vas zanima šta će biti sutra, prekosutra, ali živim sasvim normalno. Želim da sačuvam svoj mir, da prenesem samopouzdanje na svoje momke i da ih na najbolji način pripremim za ono što ih očekuje. Ubeđen sam da ćemo energetski biti bolji kako bismo došli do pozitivnog rezultata. Da je u prvoj utakmici bilo makar 1:1... Da smo imali odgovor na agresivnost, odgovor na drugu loptu... Siguran sam da je energija to što nam je bilo potrebno. Ona nam daje vetar u leđa - taj vetar može da bude i opasan, ali radili smo pomno na pripremi utakmice. Možda bude trajala i 120 minuta: energija, stadion, koncentracija, balans, agresivnost. Sada to treba samo da potvrdimo na terenu.“
Stanković ne očekuje mnogo promena u igri Ber Ševe, bez obzira na crveni karton Batakse:
„Verovatno će pokušati nešto da promene, ali ne verujem da će mnogo odustati od svojih osnovnih ideja u igri.“
Da li smatrate da ste preuzeli preveliki teret na sebe u smislu zaštite igrača?
„Mislim da je to skroz normalno. Znam šta oni mogu, a oni će meni to vratiti na pravi način. Znam koji je njihov nivo ljudskosti i milion puta bih stao ispred njih”, dodao je Stanković.