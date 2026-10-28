Janakopulos: Želim da budemo veći od Reala
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 21:32
Prvi čovek Panatinaikosa u svom stilu
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, ponovo je uzdrmao evropsku košarkašku javnost otvorenim i izuzetno ambicioznim izjavama. Kontroverzni vlasnik atinskog velikana označio je Real Madrid kao neprikosnoveni uzor u svetu sporta, ali je istovremeno poručio da mu je glavni cilj da od PAO-a stvori još veći brend, uz opasku da su Madriđane već nadmašili po pitanju spektakla i doživljaja na domaćem parketu.
Iako Real Madrid kroz istoriju drži rekord sa 11 osvojenih titula prvaka Evrope naspram sedam Panatinaikosovih, Janakopulos podseća na dominaciju atinskih zelenih u modernoj eri. Od 2000. godine PAO je podizao pehar Evrolige čak šest puta (2000, 2002, 2007, 2009, 2011. i 2024.), dok su Madriđani u istom periodu slavili tri puta.
„Real Madrid je po mom mišljenju najveći klub na svetu, ne samo u košarci, nego uopšte u sportu. Otkad sam u košarci, jedan od mojih snova bio je ne samo da ih pobedim, već da postanemo veći brend od Reala. Mislim da smo pronašli prave sastojke i poslednje dve godine dokazuju da idemo napred. U Grčkoj postoji izreka da je neprijatelj dobrog bolje, a posle toga najbolje. Mi se trudimo da budemo najbolji iz svakog ugla”, poručio je Janakopulos za zvanične kanale Evrolige.
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Jedan od glavnih aduta u ovoj trci jeste kompletno renovirani Telekom Centar (nekadašnja dvorana OAKA), u koji je uloženo preko 35.000.000 evra kako bi navijačima ponudio neponovljiv doživljaj. Prvi čovek atinskog tima nije propustio priliku da pecne rivala iz Madrida na račun atmosfere.
„Ako danas pitate bilo koga u Evropi gde bi voleo da gleda utakmicu, ne verujem da će izabrati domaću utakmicu Real Madrida. Tražiće da dođu u Telekom Arenu! Renovirali smo dvoranu, uložili 35 miliona evra i tu nije kraj. Navijači su to prepoznali, karte se rasprodaju u nekoliko sekundi. Naš plan je da ovo ne bude samo košarkaška hala, već objekat koji radi 365 dana u godini i donosi prihod — imaćemo muzej, restorane, frizerske salone, AI tehnologiju i još mnogo toga.”
Uprkos velikom rivalstvu i želji da nadmaši španskog giganta, Janakopulos je na kraju pozvao sve evroligaške klubove na veću saradnju van terena.
„Trebalo bi da učimo jedni od drugih, da pomažemo i razmenjujemo informacije kako bi čitava liga napredovala, jer smo svi u istom čamcu. Na terenu smo rivali tokom tih 40 minuta, ali košarka je nešto što volimo i u šta decenijama ulažemo, pa svi želimo samo najbolje za naš sport”, zaključio je Janakopulos.