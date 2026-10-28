Janakopulos: Želim da budemo veći od Reala

Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, ponovo je uzdrmao evropsku košarkašku javnost otvorenim i izuzetno ambicioznim izjavama. Kontroverzni vlasnik atinskog velikana označio je Real Madrid kao neprikosnoveni uzor u svetu sporta, ali je istovremeno poručio da mu je glavni cilj da od PAO-a stvori još veći brend, uz opasku da su Madriđane već nadmašili po pitanju spektakla i doživljaja na domaćem parketu.

Iako Real Madrid kroz istoriju drži rekord sa 11 osvojenih titula prvaka Evrope naspram sedam Panatinaikosovih, Janakopulos podseća na dominaciju atinskih zelenih u modernoj eri. Od 2000. godine PAO je podizao pehar Evrolige čak šest puta (2000, 2002, 2007, 2009, 2011. i 2024.), dok su Madriđani u istom periodu slavili tri puta.

„Real Madrid je po mom mišljenju najveći klub na svetu, ne samo u košarci, nego uopšte u sportu. Otkad sam u košarci, jedan od mojih snova bio je ne samo da ih pobedim, već da postanemo veći brend od Reala. Mislim da smo pronašli prave sastojke i poslednje dve godine dokazuju da idemo napred. U Grčkoj postoji izreka da je neprijatelj dobrog bolje, a posle toga najbolje. Mi se trudimo da budemo najbolji iz svakog ugla”, poručio je Janakopulos za zvanične kanale Evrolige.