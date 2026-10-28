Kad je tu Mirko, miran je i put ka pobedi: Gol i asistencija u prvom startu nakon mesec i po dana

Izraelac je komandovao sredinom terena na ovom meču, što je krunisao sa dve asistencije. Posle njegovog centaršuta Mahmudu Badžo je u 37. minutu glavom postigao svoj prvi pogodak u ovoj sezoni. Sa druge strane, najistaknutiji je bio supertalentovani napadač Ubljana, Nikola Paunović, koji je bio strelac protiv Crvene zvezde i u okršaju polufinala Mozzart Bet Kupa Srbije. Mladi golgeter, koji će za nekoliko dana proslaviti punoletstvo, imao je jednu odličnu priliku i u finišu prvog poluvremena, ali je tada gađao preko gola. Ipak, i te kako ima čime da se pohvali u dosadašnjem toku karijere, pokazavši izuzetan golgeterski instikt.

Najbliži da „zakuvaju“ situaciju na terenu ekipa Miloša Obradovića, kada je Ričardson dva puta zapretio pri rezultatu 1:3. Ipak, sve je ubrzo razrešeno egzekucijom Marka Arnautovića u 68. minutu utakmice, pa se do kraja utakmice samo postavljalo pitanje koliko će ubedljivo biti slavlje gostujućeg tima.

Albert Rijera je očekivano promešao karte kada je u pitanju startna postava u ovom meču, počevši od šanse pruženoj Ivanu Guteši. Prvi put u startnih 11 našao se i pokretljivi, ali nedovoljno iskusni Kim, a tu su bili i strelac Bađo, Matej Strika i Kristijan Balov. Matej Gaštarov je bio na terenu nešto više od sat vremena, posle čega ga je zamenio Čam. Andrej Sibinović je na teren ušao u 74. minutu, kad i Aleksandar Katai, a legendarnom napadaču je to bilo sasvim dovoljno da pridoda još jedan gol u svoju golgetersku riznicu.

JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 1:5 (0:2)

/Paunović 52 - Ivanić 1, Bađo 37, Arnautović 49, 68, Katai 83/

UŽIVO KVOTE

Stadiona: Dragan Džajić

Kapacitet: 4.000

Sudije: Milan Stefanović

JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić (od 68. Kesić), Đurđević, Bilbija, Vranješ (od 63. Ričardson), Paunović (od 73. Lišanin), Okain, Jokić (od 63. Vesković), Aćimović, Terzić (od 73. Simić), Miljković.

CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov (od 63. Čam), Učena, Gudelj (od 46. Veljković) - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika (od 74. Sibinović) - Balov, Ivanić (od 63. Elšnik) - Arnautović (od 74. Katai).