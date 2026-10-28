Kad je tu Mirko, miran je i put ka pobedi: Gol i asistencija u prvom startu nakon mesec i po dana
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 20:47
Ekipa Alberta Rijere ubedljiva na Ubu – 5:1
Odlučio se Albert Rijera da proces stvaranja novog tima i igre gradi sa mlađim snagama, ali pojava Mirka Ivanića na terenu još uvek pruža najveću sigurnost ekipi Crvene zvezde. To je i normalno, s obzirom na autoritet i igračke kvalitete veziste iz Bačkog Jarka, bez obzira na to što se pobeda Crvene zvezde na Ubu u šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije svakako očekivala, s obzirom na razliku u kvalitetu dva tima – 5:1 (2:0).
Ivaniću je ovo bio prvi start u crveno-belom dresu od 13. septembra i pobede nad IMT-om. Zvezdin kapiten nije dozvolio ni najmanju neizvesnost na Ubu, s obzirom na to da je pogodak postigao već u 13. sekundi utakmice. Pored gola, upisao je i asistenciju kod gola Arnautovića u 48. minutu, a da je imao malo više koncentracije sredinom drugog poluvremena mogao je da postigne još neki gol, ali mu je dva zicera, nakon dodavanja Arnautovića, zaustavio iskusni Ivan Jovanović. Arnautovića nije hteo gol u prvom poluvremenu, propustio je i jednu kolosalnu šansu, ali se u nastavku raspucao. Pored gola glavom na centaršut Ivanića, bio je precizan i nakon pravovremenog dodavanja vrlo raspoloženog Abu Fanija.
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Izraelac je komandovao sredinom terena na ovom meču, što je krunisao sa dve asistencije. Posle njegovog centaršuta Mahmudu Badžo je u 37. minutu glavom postigao svoj prvi pogodak u ovoj sezoni. Sa druge strane, najistaknutiji je bio supertalentovani napadač Ubljana, Nikola Paunović, koji je bio strelac protiv Crvene zvezde i u okršaju polufinala Mozzart Bet Kupa Srbije. Mladi golgeter, koji će za nekoliko dana proslaviti punoletstvo, imao je jednu odličnu priliku i u finišu prvog poluvremena, ali je tada gađao preko gola. Ipak, i te kako ima čime da se pohvali u dosadašnjem toku karijere, pokazavši izuzetan golgeterski instikt.
Najbliži da „zakuvaju“ situaciju na terenu ekipa Miloša Obradovića, kada je Ričardson dva puta zapretio pri rezultatu 1:3. Ipak, sve je ubrzo razrešeno egzekucijom Marka Arnautovića u 68. minutu utakmice, pa se do kraja utakmice samo postavljalo pitanje koliko će ubedljivo biti slavlje gostujućeg tima.
Albert Rijera je očekivano promešao karte kada je u pitanju startna postava u ovom meču, počevši od šanse pruženoj Ivanu Guteši. Prvi put u startnih 11 našao se i pokretljivi, ali nedovoljno iskusni Kim, a tu su bili i strelac Bađo, Matej Strika i Kristijan Balov. Matej Gaštarov je bio na terenu nešto više od sat vremena, posle čega ga je zamenio Čam. Andrej Sibinović je na teren ušao u 74. minutu, kad i Aleksandar Katai, a legendarnom napadaču je to bilo sasvim dovoljno da pridoda još jedan gol u svoju golgetersku riznicu.
JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 1:5 (0:2)
/Paunović 52 - Ivanić 1, Bađo 37, Arnautović 49, 68, Katai 83/
Stadiona: Dragan Džajić
Kapacitet: 4.000
Sudije: Milan Stefanović
JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić (od 68. Kesić), Đurđević, Bilbija, Vranješ (od 63. Ričardson), Paunović (od 73. Lišanin), Okain, Jokić (od 63. Vesković), Aćimović, Terzić (od 73. Simić), Miljković.
CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov (od 63. Čam), Učena, Gudelj (od 46. Veljković) - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika (od 74. Sibinović) - Balov, Ivanić (od 63. Elšnik) - Arnautović (od 74. Katai).