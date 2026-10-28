Ova crno-bela drama nije imala srećan kraj: Partizan potonuo u finišu i izgubio u Vilerbanu

Da li je moglo drugačije? Verovatno jeste, ali su crno-beli nedelju duplog kola započeli neuspehom. Bila je ovo utakmica u koju se od samog starta nije ušlo kako treba — prilično mekano i sa velikom dozom grešaka, što do sada uopšte nije bilo svojstveno ovoj ekipi Partizana. Protiv Crvene zvezde, Parni valjak je tačno znao kojim putem da krene kako bi pronašao izlaz iz krize, ali to večeras u Francuskoj nije bio slučaj.

Sada se Partizan jednostavno isključio i to onda kada nije smeo. Imali su gosti čak i osetniju prednost u četvrtoj deonici, a onda kao da im je neko presekao dovod goriva u rezervoar, te je na parketu postojala samo jedna ekipa. Asvel je preko prevejanog Petija Milsa i Tremonta Votersa radio šta je hteo, dok su Beograđani upali u crnu rupu iz koje nisu znali kako da se iščupaju. Bilo je dobrih momenata, doduše znatno manje nego loših, ali ako je nešto pozitivno, onda je to kratak period s kraja treće i početkom poslednje četvrtine. Tada je Partizan izgledao poput moćne ekipe koju smo gledali većim delom ove sezone. Sve mimo toga mora brzo da se prevaziđe i ne ponovi već za dva dana u Kaunasu.

Moraće crno-beli hitno da pronađu recept kako da potisnu neuspeh u Vilerbanu i odigraju bez straha, sa mnogo više elana i samopouzdanja protiv Žalgirisa. Kada je reč o listi strelaca, najefikasniji kod pobednika bili su Peti Mils i Tremont Voters sa po 14 poena, dok je kod crno-belih najzapaženiji učinak imao Kevarijus Hejs sa 15 poena i osam skokova.

Partizan Mozzart Bet ušao je jako loše u ovu utakmicu i dozvolio domaćinu da smušenom odbranom napravi uvodnu seriju 7:0. Prvu pravu stvar od crno-belih videli smo tek posle prodora Karlika Džonsa, ali je igra i dalje bila daleko od onoga na šta je Penjarojin tim navikao navijače. Prodisali su Beograđani tek posle trojke Lamara Stivensa i konačno pronašli bolji protok lopte u napadu, a Partizan je poravnao rezultat posle kontre koju je silovitim alej-ap zakucavanjem završio upravo Stivens.

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Međutim, nastavio je Parni valjak sa starim boljkama i već u prvoj četvrtini velikim brojem promašenih slobodnih bacanja. Ipak, držao je korak sa rivalom. Činilo se da nema željene fluidnosti u igri crno-belih dok je Penjaroja pokušavao da pronađe petorku koja funkcioniše. Pronašao je šut Antonio Rivs i poenima odgovarao na poteze Petija Milsa, ali je domaćin posle uvodnih 10 minuta ipak imao prednost od tri poena.

Crno-beli su i u nastavak ušli sa priličnom dezorganizacijom u ofanzivi. Nije bilo adekvatnih rešenja, dobro je domaćin čuvao Karlika, ali je svakako po crno-bele bilo dobro to što ni Asvel nije uspevao da se naplati na drugoj strani parketa. Nesvojstvene greške pravio je Karlik Džons, a Robert Franks — koji tokom zagrevanja nije mogao da promaši van linije 6,75 — u dva navrata nije pogodio za tri poena kada je bio potpuno sam.

Partizan je nastavio da se muči, uz tek po koji dobar individualni potez. Odbrana je počela ozbiljno da popušta, što je domaćin znao da iskoristi i ode na rub dvocifrene razlike, koja je probijena posle poena Bota Gača. Delovalo je da su Beograđani u potpunom nokautu, ali su trojka Luke Vildoze i zicer Itana Tompsona malo prodrmali goste. Seriju je silovitim zakucavanjem nastavio Lamar Stivens i tako crno-belima obezbedio pristojnih minus četiri na velikom odmoru.

Kao da su neki potpuno drugi igrači u crno-belom istrčali na parket na startu drugog poluvremena. Videla se ogromna energija i želja, pa je tako Tompson trojkom nagovestio preokret, dok su Karlik Džons i Kevarijus Hejs brzopoteznim kontrama režirali plus tri u korist Partizana. Odmah je odgovorio domaćin i prednost se vratila na stranu tima iz Vilerbana, ali ni to nije dugo trajalo.

Osovina Alesandro Pajola – Kevarijus Hejs nastavila je da radi odličan posao, a Stivensova meka ruka pogađala je sa distance. Igralo se u talasima na obe strane. Kod domaćina postajali su sve bolji Tremont Voters i Džoel Bolomboj, dok je Karlik asistencijama i poenima čuvao prednost na strani Partizana. Činilo se da će se u egalu ući u poslednjih 10 minuta, ali je onda Frenks napravio seriju od pet poena i doneo crno-belima dva poseda prednosti pred završnu četvrtinu.

Delovalo je posle trojke Vildoze da bi ovo mogao da bude period meča u kojem će Beograđani konačno slomiti rivala. Potom je Nikola Tanasković pogodio za dva plus jedan i odveo Partizan na najvećih plus osam. Ipak, tu nije bio kraj. Domaćin je živeo od individualne kreacije Petija Milsa i ostalih, ali su crno-beli u početku pronalazili put do koša.

Međutim, Asvel se ubrzo vratio na minus dva i sve je zamirisalo na novu dramu. Partizan je u tom trenutku jednostavno stao, dok su Mils i Džej Krouder doneli potpuni preokret domaćinu. Od tog momenta se za sve na parketu pitao samo Asvel. Partizan je potpuno potonuo i doslovno se ugasio u završnici. Nije više bilo nikakvog otpora crno-belih u poslednjih minut i po meča, pa će tako Partizan brejk u ovom duplom kolu morati da traži u petak u Kaunasu.

EVROLIGA

8. kolo

ASVEL - PARTIZAN MOZZART BET 82:75

/22:19, 14:13, 20:27, 26:16/

Dvorana: LDLC Arena

Sudije: Huan Karlos Garsia, Marčin Kovalski, Rain Perandi

ASVEL: Fodžo 2, Vašington 2 (6as, 5sk), Mils 14, Masa 7 (5sk), Goč 8, Bolomboj 12, Lajti -, Beson 8 (5as), Pons -, Voters 14 (7as), Sestina 2, Krauder 13.

PARTIZAN MOZZART BET: Olman -, Džons 7 (5as), Vildoza 9, Tompson 9, Frenks 7 (5sk), Tanasković 6 (5as), Stivens 13 (5sk), Rivs 5, Hejs 15 (8sk), Lakić, Pajola 3 (7as), Lovernj 1.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jokubaitis – Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75

/Nan 20 - Hol 15/

Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 - Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Loson 17 - Maledon 19/

Sreda

Bešiktaš - Olimpijakos 73:81

/Novel 15 - Vezenkov 16/

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes 118:88

/Blejkni 35 - Oturu 19/

Asvel - Partizan Mozzart Bet 82:75

/Mils 14 - Stivens 13/

Virtus Bolonja - Žalgiris