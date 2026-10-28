PAOK uzeo vitamine, Žile namestio, Luka pogodio, Šerif presudio

Prethodno je, još u prvom delu, Tumbu razgalio Simon Banza u ranoj fazi meča, dok je pobedu crno-belih potvrdio Šerif Endijaje, tako što je neladašnji napadač Crvene zvezde desetak minuta pre kraja postigao peti gol otkako je stigao na pozajmicu iz turskog Samsuna i sada je u svakom takmičenju ove sezone makar po jednom bio strelac.

PAOK na ovom meču jeste bio bolji, ali je i AEK pokazao da ima sposobnost da uzvrati udarac. Početkom drugog dela bio je konkretniji tim i to je uspeo da valorizuje pogotkom Luke Jovića, koji je, kada se saberu sve egzekucije od početka sezone, na kontu od sedam golova.

Ekipa Marka Nikolića (za koju Mijat Gaćinović nije igrao) je tako posle dva startna slavlja u kupu prvi put poražena, bod više na tabeli ima PAOK, a biće interesantno ispratiti kako će se situacija razvijati, jer prva četiri na tabeli osnovnog dela takmičenja prolaze direktno u četvrtfinale Kupa i imaju prednost domaćeg terena.