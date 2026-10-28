PAOK uzeo vitamine, Žile namestio, Luka pogodio, Šerif presudio
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 21:52
Tim iz Soluna savladao AEK (3:1) u Kupu Grčke
Izgubio je od Kalamate, poražen je na Kritu, bilo je dosta problema u sudaru sa Iraklisom, mada se spasao u nadoknadi i zato mu je bila potrebna utakmica u kojoj bi udahnuo vazduh za nastavak sezone. To je PAOK učinio u derbiju ligaške faze takmičenja u Kupu Grčke, u kome je uzeo meru šampionskom sastavu AEK-a (3:1).
Meč u Solunu obeležila su nama dobro poznata lica. Jedan od asistenata za crno-bele bio je Andrija Živković, već šesti put ove sezone, tako što je omogućio rezervisti Šori Šoretireu da postigne gol i domaćinu vrati prednost.
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Prethodno je, još u prvom delu, Tumbu razgalio Simon Banza u ranoj fazi meča, dok je pobedu crno-belih potvrdio Šerif Endijaje, tako što je neladašnji napadač Crvene zvezde desetak minuta pre kraja postigao peti gol otkako je stigao na pozajmicu iz turskog Samsuna i sada je u svakom takmičenju ove sezone makar po jednom bio strelac.
PAOK na ovom meču jeste bio bolji, ali je i AEK pokazao da ima sposobnost da uzvrati udarac. Početkom drugog dela bio je konkretniji tim i to je uspeo da valorizuje pogotkom Luke Jovića, koji je, kada se saberu sve egzekucije od početka sezone, na kontu od sedam golova.
Ekipa Marka Nikolića (za koju Mijat Gaćinović nije igrao) je tako posle dva startna slavlja u kupu prvi put poražena, bod više na tabeli ima PAOK, a biće interesantno ispratiti kako će se situacija razvijati, jer prva četiri na tabeli osnovnog dela takmičenja prolaze direktno u četvrtfinale Kupa i imaju prednost domaćeg terena.