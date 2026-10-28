Bajern otkrio Kompanijevu dijagnozu - meningitis

Trener minhenskog Bajerna pušten je iz bolnice gde se nalazio pod strogim nadzorom lekara nakon što se prošle nedelje srušio tokom treninga drugog tima Bajerna. Nekoliko dana spekulisalo se šta je izazvalo kolaps kod mladog stručnjaka, on sam pričao je nimalo naivnoj virusnoj infekciji, da bi Maks Eberl večeras (uoči utakmice DFB kupa protiv Magdeburga) otkrio tačnu dijagnozu - meningitis.

On je usput kazao kako je Kompani pušten na dalje kućno lečenje...

"Verujem da je ovo najveća i najlepša vest za sve nas. Vensan više ne mora da bude u bolnici, lečenje nastavlja u svom domu", kazao je sportski direktor Bavaraca za ARD, pre nego što je prešao na detalje: