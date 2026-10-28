Bajern otkrio Kompanijevu dijagnozu - meningitis
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 21:53
Mladi stručnjak pušten na kućno lečenje, situacija ide nabolje
Trener minhenskog Bajerna pušten je iz bolnice gde se nalazio pod strogim nadzorom lekara nakon što se prošle nedelje srušio tokom treninga drugog tima Bajerna. Nekoliko dana spekulisalo se šta je izazvalo kolaps kod mladog stručnjaka, on sam pričao je nimalo naivnoj virusnoj infekciji, da bi Maks Eberl večeras (uoči utakmice DFB kupa protiv Magdeburga) otkrio tačnu dijagnozu - meningitis.
On je usput kazao kako je Kompani pušten na dalje kućno lečenje...
"Verujem da je ovo najveća i najlepša vest za sve nas. Vensan više ne mora da bude u bolnici, lečenje nastavlja u svom domu", kazao je sportski direktor Bavaraca za ARD, pre nego što je prešao na detalje:
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"Otkrili su o čemu je reč – u pitanju je meningitis, koji je prošlog petka doveo do ovog incidenta. Situacija puno bolja, međutim mora da nastavi rehabilitaciju. Za njega to znači odmor i uzimanje lekova. Uveren sam da će se vrlo brzo vratiti pored terena, potpuno spreman“.
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Meningitis je infekcija zaštitnih membrana koje okružuju mozak i kičmenu moždinu (meninge). Može da pogodi bilo koga, ali najčešći je kod beba, male dece, tinejdžera i mlađih odraslih osoba. Ako se ne prepozna na vreme i ne leči brzo, može da bude opasan po život - da dovede do trovanja krvi ili trajnog oštećenja mozga, nerava. Prenosi se kapljičnim putem, bliskim kontaktom sa kliconošama, oralnim putem (preko kontaminiranih ruku, vode ili hrane), ujedom zaraženih komaraca.
Povratak Vensana Kompanija na klupu zavisiće od daljeg toka oporavka, ali prve vesti iz Minhena svakako predstavljaju veliko olakšanje za Bajern, pošto je isprva bilo nagoveštaja da se Belgijanac neće vraćati na klupu pre Nove godine.