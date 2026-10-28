Rijera: Želim da mi bude teško da odlučim ko će igrati

Crvena zvezda je ubedljivo slavila u šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije protiv Jedinstva iz Uba (5:1), ali Albert Rijera ima određenih zamerki na igru svog tima, što smatra dobrim jer ekipi u suprotnom ne bi bio potreban trener.

Španac je promešao karte u odnosu na prethodne utakmice i zadovoljan je načinom na koji su pojedini igrači iskoristili šansu.

„Ima mnogo dobrih i pozitivnih stvari, ali i nekih negativnih. Zato i imam posao, jer uvek postoje stvari koje možemo da unapredimo. Кada bi sve bilo savršeno, ne bi im bio potreban trener. Imali smo dobar intenzitet i ozbiljno smo se pripremili za utakmicu, jer meč može da bude lak ako mu pristupite na pravi način. Međutim, ako počnete da mislite da ćete lako pobediti, u fudbalu nema lakih utakmica. Počeli smo veoma dobro i već u prvim sekundama postigli gol. Кao što sam rekao momcima, ako želite da osvojite titulu i kup, morate da počnete da pobeđujete već danas. Zato sam srećan i zadovoljan igračima, posebno onima koji u poslednje vreme nisu imali veliku minutažu. Želim svima da pružim priliku da se pokažu i dobiju određeno vreme na terenu”, istakao je Rijera.