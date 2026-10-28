Rijera: Želim da mi bude teško da odlučim ko će igrati
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 21:58
„Igrači moraju da me dovedu do toga“, kaže Španac
Crvena zvezda je ubedljivo slavila u šesnaestini finala Mozzart Bet Kupa Srbije protiv Jedinstva iz Uba (5:1), ali Albert Rijera ima određenih zamerki na igru svog tima, što smatra dobrim jer ekipi u suprotnom ne bi bio potreban trener.
Španac je promešao karte u odnosu na prethodne utakmice i zadovoljan je načinom na koji su pojedini igrači iskoristili šansu.
„Ima mnogo dobrih i pozitivnih stvari, ali i nekih negativnih. Zato i imam posao, jer uvek postoje stvari koje možemo da unapredimo. Кada bi sve bilo savršeno, ne bi im bio potreban trener. Imali smo dobar intenzitet i ozbiljno smo se pripremili za utakmicu, jer meč može da bude lak ako mu pristupite na pravi način. Međutim, ako počnete da mislite da ćete lako pobediti, u fudbalu nema lakih utakmica. Počeli smo veoma dobro i već u prvim sekundama postigli gol. Кao što sam rekao momcima, ako želite da osvojite titulu i kup, morate da počnete da pobeđujete već danas. Zato sam srećan i zadovoljan igračima, posebno onima koji u poslednje vreme nisu imali veliku minutažu. Želim svima da pružim priliku da se pokažu i dobiju određeno vreme na terenu”, istakao je Rijera.
Izabrane vesti
Rijera se potom osvrnuo na gust raspored utakmica i naglasio koliko je važno da svi fudbaleri budu spremni da odgovore na zahteve stručnog štaba.
„Nisu u pitanju samo tri utakmice u sedam dana. Već nedeljama igramo u ritmu četvrtak–nedelja. Ovog puta smo igrali u sredu, a sledeća utakmica je u subotu. Zato je važno da imate ne samo 15, 16 ili 17 igrača, već 24 ili 25 fudbalera. Svi moraju da budu spremni. Upravo to pokušavam da postignem, da što više igrača bude zadovoljno. Iako svi žele da igraju, želim da me dovedu u situaciju da mi bude teško da odlučim ko će biti u timu“.
Na kraju je trener crveno-belih još jednom podvukao značaj doprinosa svih igrača u ostvarivanju ciljeva.
„Na kraju sezone trofeje osvaja ekipa, a ne samo 14 ili 15 igrača, kao što sam već rekao. Potrebni su mi svi fudbaleri i oni odgovaraju na pravi način. Pokazuju to svojim igrama na terenu“, zaključio je Albert Rijera.