Brutalni Hapoel isporučio 118 poena Efesu za +30

Iako je pre trofejnog stručnjaka sastavljena više nego pristojna ekipa tokom leta, sada polako postaje jasno da Efes u ovakvim okolnostima jednostavno nije u stanju da bude tim koji će se boriti za sam vrh tabele.

Na ovom meču sve je bilo rešeno već u prvom poluvremenu, kada je Hapoel odbrani turskog tima spakovao neverovatna 63 poena. Bili su blizu i rekorda elitnog takmičenja po broju poena u prvih 20 minuta, ali on i dalje iznosi 68. Meč je, barem za kladioce Mozzarta bio rešen sredinom druge deonice kada je Hapoel poveo 16 razlike zbog Mozzart Relaxa.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

U nastavku se samo čekalo sa kojom razlikom će se meč završiti, a Izraelci su na kraju stali na 118 ubačenih poena. I tu je malo falilo do apsolutnog rekorda Evrolige na mečevima bez produžetaka, koji drži Monako sa 125 postignutih poena protiv Pariza.

Centralna figura utakmice bez ikakve dileme bio je neumoljivi Antonio Blekni, koji je ubacio čak 35 poena za svega 22 minuta provedena na parketu! Pogodio je četiri od pet šuteva za dva poena i imao senzacionalnih 8/9 van linije 6,75, uz tri ubačena penala i tri skoka. Daniel Oturu ga je ispratio sa 20 poena, dok je Elajdža Brajant stao na 16 poena uz 12 asistencija. Na ovoj utakmici u sastavu Hapoela nije bilo Vasilija Micića.

Na drugoj strani, u sivilu Efesa nešto bolji od ostalih byl je Džordan Lojd sa 19 poena, dok su posebno falili poeni Kamerona Pejna, koji je potpuno podbacio i stao na skromnih osam poena.

Ono što je posebno fascinantno sa ovog meča jesu nadrealni procenti šuta koje su izabranici Hapoela demonstrirali. Pored fantastičnih 58,1 odsto uspešnosti van linije 6,75 metara, igrači izraelskog tima su za dva poena šutirali neverovatnih 27 od 37, što iznosi čak 73 procenata uspešnosti.

Ovim porazom prekinuta je mini-serija Efesa od dva vezana trijumfa, pa turski gigant pod komandom Lasa sada stoji na skromnom skoru od tri pobede i pet poraza (3-5), dok Hapoel sa visoke pozicije gleda ka samom vrhu evroligaške tabele.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jokubaitis – Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75

/Nan 20 - Hol 15/

Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 - Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Loson 17 - Maledon 19/

Sreda

Bešiktaš - Olimpijakos 73:81

/Novel 15 - Vezenkov 16/

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes 118:88

/Blekni 35 - Lojd 19/

Asvel - Partizan Mozzart Bet

Virtus Bolonja - Žalgiris