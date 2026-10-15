Janis uživa u Majamiju: Momci su sjajni, zabavno je biti deo ovog tima
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 16:31
"Samo želim da sezona počne, da krenemo sa pravim stvarima", priča Grk
Košarkaši Majami Hita savladali su Bruklin Netse rezultatom 144:128 u svojoj pretposlednjoj predsezonskoj proveri, a prva zvezda večeri bio je grčki reprezentativac Janis Adetokunbo. Prva zvezda tima sa Floride odigrala je impresivan meč i sa 20 poena, 15 skokova i devet asistencija ostala na samo jedno dodavanje od tripl-dabl učinka.
Nakon utakmice u kojoj je Majami ubačenim 144 poena potvrdio izuzetnu napadačku formu, Janis je istakao da se iz meča u meč oseća sve komfornije u novom okruženju.
„Očigledno, što više igram sa saigračima i timom, to se prijatnije osećam. Ovo je bila moja treća utakmica i igram sa svom snagom. Saigrači i stručni štab žele da budem agresivan i da kreiram igru, što ću nastaviti da radim. Nekada će uspevati, nekada neće, ali najvažnije je da se zabavljam. Tim igra odlično zajedno, napad nam izgleda sjajno, dok u odbrani moramo malo bolje, mada dati 144 poena deluje odlično.”
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Iako sa nestrpljenjem očekuje početak zvaničnog dela sezone, Adetokunbo naglašava da je timu potrebno još vremena na parketu kako bi dostigao željeni nivo.
„Osećam da je naša hemija na izuzetno visokom nivou, iako naravno može biti još bolja. Imamo sjajne igrače koji pokušavaju da urade pravu stvar i bodre jedni druge. Nije važno ko je na terenu, momci izlaze, daju sve od sebe i igraju jako. Zabavno je biti deo ovakve ekipe. Verujem da imamo nešto posebno, ali moramo ostati skromni, kao da još ništa nismo postigli. Ovo je ipak samo predsezona, ali imamo odličan tim i najvažnije je da su to dobri ljudi i sjajni saigrači.”
Posebno je podvukao komunikaciju sa stručnim štabom i želju da zvanične borbe što pre počnu...
„Verujem da ću se kako vreme odmiče osećati sve komfornije. To je prirodno. Saigrači mi stalno govore šta im je potrebno od mene, a trener i stručni štab su u neprestanoj komunikaciji sa mnom. Samo želim da sezona počne, da krenemo sa pravim stvarima. U predsezoni se uvek trudim da igram jako, ali jedva čekam početak onog pravog, regularnog dela sezone”, zaključio je Adetokunbo.