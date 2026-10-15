Janis uživa u Majamiju: Momci su sjajni, zabavno je biti deo ovog tima

Košarkaši Majami Hita savladali su Bruklin Netse rezultatom 144:128 u svojoj pretposlednjoj predsezonskoj proveri, a prva zvezda večeri bio je grčki reprezentativac Janis Adetokunbo. Prva zvezda tima sa Floride odigrala je impresivan meč i sa 20 poena, 15 skokova i devet asistencija ostala na samo jedno dodavanje od tripl-dabl učinka.

Nakon utakmice u kojoj je Majami ubačenim 144 poena potvrdio izuzetnu napadačku formu, Janis je istakao da se iz meča u meč oseća sve komfornije u novom okruženju.

„Očigledno, što više igram sa saigračima i timom, to se prijatnije osećam. Ovo je bila moja treća utakmica i igram sa svom snagom. Saigrači i stručni štab žele da budem agresivan i da kreiram igru, što ću nastaviti da radim. Nekada će uspevati, nekada neće, ali najvažnije je da se zabavljam. Tim igra odlično zajedno, napad nam izgleda sjajno, dok u odbrani moramo malo bolje, mada dati 144 poena deluje odlično.”