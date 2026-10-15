Golman Bodea: Za mene je neprihvatljivo kako je Viking došao do boda protiv Bajerna

Ne spušta se prašina ni dva dana posle uzbudljivog meča u Stavangeru, gde je Viking napravio jedan od najvećih evropskih uspeha (i najvećih ovosezonskih iznenađenja u Ligi šampiona), odigravši 3:3 sa moćnim Bajernom iz Minhena.

Golman Bodea (koji je sinoć kompletirao sjajnu nedelju norveškog fudbala trijumfom nad Borusijom Dortmund) - Nikita Haikin, imao je svoje viđenje svega viđenog. On je otvoreno kritikovao ponašanje igrača Vikinga, posebno se osvrnuvši na provokacije usled kojih je Majkl Olise isključen u 71. minutu.