Golman Bodea: Za mene je neprihvatljivo kako je Viking došao do boda protiv Bajerna
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 16:47
"Gleda nas mnogo mladih ljudi, moramo to da imamo na umu"
Ne spušta se prašina ni dva dana posle uzbudljivog meča u Stavangeru, gde je Viking napravio jedan od najvećih evropskih uspeha (i najvećih ovosezonskih iznenađenja u Ligi šampiona), odigravši 3:3 sa moćnim Bajernom iz Minhena.
Golman Bodea (koji je sinoć kompletirao sjajnu nedelju norveškog fudbala trijumfom nad Borusijom Dortmund) - Nikita Haikin, imao je svoje viđenje svega viđenog. On je otvoreno kritikovao ponašanje igrača Vikinga, posebno se osvrnuvši na provokacije usled kojih je Majkl Olise isključen u 71. minutu.
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"Pre svega, moram da kažem da je osvajanje boda u takvom meču impresivno. Igrali su protiv, po mom mišljenju, najbolje ekipe na svetu", kazao je Haikin, pre nego što je 'okrenuo ploču'.
"Za rezultat svaka čast, ali moramo da imamo na umu da smo mi, pre svega, sportisti, zar ne? Gleda nas mnogo mladih ljudi, a juče je bilo mnogo situacija koje su za mene bile neprihvatljive. Moramo da poštujemo jedni druge, da pokažemo poštovanje u svakom smislu. Ja takve stvari ne mogu da podržavam".
Na pitanje novinara da li je siguran da i on ne bi slično postupao da dođe do rezultata protiv tako velikog protivnika, Haikini je rekao:
"Nema šanse! Za mene je to neprihvatljivo. Dakle, da, utakmica je završena rezultatom 3:3, osvojili su bod – čestitam im na tome. Međutim to je i dalje samo bod. To moramo da imamo na umu. Postoje važnije stvari u sportu".
Podsetimo, Bajern u narednom kolu igra protiv Arsenala i Olise zbog isključenja neće imati pravo nastupa. Viking s druge strane ide u goste Aston Vili.