Novakova borba nije bila uzaludna: Revolucija u tenisu, menja se bodovanje, kalendar i raspodela novca

I konačno će dati rezultat! Predsednik ATP-a Andrea Gaudenci najavio je istinsku revoluciju za 2028. godinu, koja će obuhvatiti tri krupne tačke: drugačiju raspodelu novca, drugačiji način rangiranja rezultata i promene u kalendaru takmičenja.

Što se tiče raspodele nagrada, ATP planira da “bonus pul” poveća sa trenutnih 21,5 na 50 miliona dolara! To je više nego dvostruko uvećanje nagradnog fonda za igrače koji učestvuju na najvećim turnirima. Ovome bi se dodalo 250.000.000 dolara bonusa na kraju sezone za prvih 250 na listi, kao i 30.000.000 dolara godišnje za penzione doprinose za 300 igrača.

Što se tiče promena u rangiranju, ideja je da se više vrednuju ostvareni rezultati na najvećim turnirima. Samim tim bi se demotivisali najbolji igrači da u slučaju neuspeha na grend slemova, opterećuju sebe igranjem manjih turnira da bi skupljali bodove za ATP listu.

A, tu je i pitanje kalendara, koje se sve više stavlja na dnevni red, pošto se najbolji igrači, pre svih Janik Siner i Karlos Alkaras, sve češće i sve teže povređuju. Cilj je da se podstakne prisustvo najboljih igrača na najvažnijim turnirima, ali uz ostavljanje slobode da biraju gde i kada će se takmičiti.