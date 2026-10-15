Makabi želi da se pojača, ali ima li koga da dovede?

Očekivalo se mnogo više od Makabija na početku sezone i može se reći da je Ponos Izraela najneprijatnije iznenađenje jer posle pet odigranih kola ima tek pobedu i četiri poraza. Jasno je da u ekipi Odeda Kataša mnogo toga ne štima, a Makabi će barem neke probleme pokušati da reši kroz doselekciju.

Kako javlja dobro obavešteni Kanal 5, šestostruki prvak Evrope krenuo je u potragu za pojačanjem na poziciji beka.