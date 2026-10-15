Makabi želi da se pojača, ali ima li koga da dovede?
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 16:51
Ponos Izraela želi da angažuje igrača na boziciji beka, prenosi tamo Kanal 5
Očekivalo se mnogo više od Makabija na početku sezone i može se reći da je Ponos Izraela najneprijatnije iznenađenje jer posle pet odigranih kola ima tek pobedu i četiri poraza. Jasno je da u ekipi Odeda Kataša mnogo toga ne štima, a Makabi će barem neke probleme pokušati da reši kroz doselekciju.
Kako javlja dobro obavešteni Kanal 5, šestostruki prvak Evrope krenuo je u potragu za pojačanjem na poziciji beka.
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Ono što je zanimljivo jeste da se ne navodi ime nekog konkretnog igrača za čije usluge je Makabi zainteresovan, ali se kaže kakav profil igrača žele da angažuju u Tel Avivu. Ponos Izraela nastoji da pronađe beka sposobnog da u velikim procentima pogađa šuteve sa distance. Iako je delovalo da Makabi ima potencijala da bude uspešan u ovom segmentu igre, šut je potpuno zakazao od sredine druge utakmice Evrolige, pa sve do kraja poslednjeg meča.
Žele u Tel Avivu da angažuju igrača sposobnog da izlazi iz blokova i pogađa u velikom procentu, a ono što je ovog momenta najzanimljivije jeste da sada Makabi žudi za izrazitim individualcem, poput Lonija Vokera ili Džefa Dautian, koje je izraelski tim svojevremeno imao u svojim redovima.
Takođe, pominje se da je lista slobodnih igrača prilično sužena, a imena poput Tajlera Dorsija, Lestera Kinjonesa i Brendona Bostona nešto što bi u ovom momentu "leglo" ekipi Odeda Kataša, ali nema jasnih signala da je Makabi krenuo u napad na bilo koga od pomenutih bekova.
Svakako, u nadolazećim danima biće jasnije koga će to angažovati tim iz Tel Aviva kojem večeras sledi teško gostovanje Valensiji od 20.30.