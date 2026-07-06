Jokić: Očekujem da Jović pogađa, želim do kraja života da ostanem u Denveru

Meč je obeležila i neverovatna šuterska klinika Nikole Jovića, koji je rešetao mrežu protivnika van linije 6,75 pošto je pogodio 7/9. Na pitanje kako mu izgleda igra mlađeg imenjaka u takvom ritmu, Jokić je uz osmeh pokazao koliko veruje u saigrača.

„Da, igram sa njim par godina. Očekujem to od njega, znam šta može. Nadam se da će ovako nastaviti.“

Kada su ga novinari konstatovali da su „Nikole dominirale ovim mečom“, aktuelni MVP je kratko, u svom uobičajenom, skromnom stilu dobacio.

„Desi se, tako je kako je.“

Ipak, ono što će podići najveću prašinu u košarkaškim krugovima jeste Jokićev jasan stav o vernosti franšizi iz Kolorada. Na pitanje o ostanku u redovima Nagetsa, Somborac je bio direktniji nego ikada.

„Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru. Potpisaću verovatno sledeće sezone, razlog je striktno biznis. Voleo bih do kraja života da ostanem u Denveru, ali to je do njih.“