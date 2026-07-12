Još jedan odlazak iz Valensije

Odlazak iskusnog igrača koji dejstvuje na pozicijama centra i krilnog centra nije bio ništa neočekivano. Kostelo i jeste bio u grupi onih za koje se znalo da naredne takmičarske sezone neće nositi dres Valensije, već da će se baciti u potragu za novim angažmanom.

Momak iz Mičigena je već dugi niz godina u Španiji, praktično od 2019. i angažmana u Gran Kanariji. Poslednje dve godine je nosio dres Valensije, a vrhunac je bila prošla sezona u kojoj je s Slepim miševima osvojio titulu prvaka Španije i igrao na fajnal-foru Evrolige u Atini.

Još uvek se ne zna koja je njegova dalja sudbina, ali se poslednjih dana spominjalo da je iskusni Amerikanac na radaru tima iz Japana, međutim, nije isključeno da na kraju nastavi u dobro poznatoj sredini, odnosno da se odluči za neki tim iz Endesa lige.

Što se tiče same Valensije, puno je tu i odlazaka i dolazaka. Svakako da je najznačajniji gubitak Pedro Martinez, koji će naredne sezone trenirati Real Madrid. Od igrača u narandžastoj opremi više nećemo gledati Žana Montera, Darijusa Tompsona, Branku Badija, Hajmea Pradilju, Ćabija Lopeza Arostegija, Serhija de Lareu, Brekstona KIja, Isaka Nogesa i sad im se pridružio i Kostelo. Što se tiče dolazaka, juče je ozvaničen Mario Sen Superi, pre njega je potpisan Gonzalo Korbalan, dok je najveće pojačanja u dosadašnjem toku transfer pijace Ti Džej Šorts.