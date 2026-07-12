Veliki um koledž košarke o Žocu: Prelepo je što karijeru završava u velikanu sa ozbiljnim budžetom

Bivši trener između ostalih Providensa, Kentakija, Boston Seltiksa, ali i Panatinaikosa i reprezentacije Grčke pričao je na početku razgovora o povratku Obradovića u PAO, kao i o samom značaju srpskog trenera za elitno evropsko takmičenje: „ Izuzetno sam uzbuđen zbog Panatinaikosa. Povratak trenera Obradovića je od velikog značaja i zaista mi je drago zbog njega. Toliko toga je dao evropskoj košarci i PAO-u. Fenomenalna stvar za njega i navijače je da karijeru privede kraju u ovakvom velikanu i sa ozbiljnim budžetom, na mestu gde je već osvojio pet titula prvaka Evrope.“

Povratak Željka Obradovića u Panatinaikos izazvao je pravu buru u evropskoj košarci. Zeleni će ponovo biti glavni favoriti za trofej Evrolige, a o tome, kao i o drugim temama vezanim za košarku pričao je legendarni Rik Pitino za SKWEEK .

Kada se priča o trenerski veličinama, prema Pitinu, jedino objektivno merilo su – titule.

„Na prvom mestu su titule. To je ultimativno merilo uspeha. Odmah iza toga je poštovanje igrača. Trener Obradović je čvrst, zahtevan, ali sve tretira jednako i sa ogromnim poštovanjem. Zaradio je respekt igrača, navijača i medija. Ovo je prelep način da se stavi tačka na jednu istorijsku karijeru“, istakao je legendarni stručnjak rodom iz Njujorka.

Neizbežna i uvek aktuelna tema je razlika u trenerskom pristupu u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama:

„U koledž košarci treneri dobijaju previše zasluga, dok su igrači zapostavljeni. U NBA ligi je potpuno obrnuto, jer je to liga igrača. Tamo su treneri, osim ako niste Stiv Ker, zapravo sporedna priča. U Evropi je, međutim, uloga trenera ključna, jer sami igrači nisu toliko globalno poznati kao oni u NBA.“ Pričao je Pitino o Obradoviću, a dotakao se i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa.

„Gazda Panatinaikosa je izuzetno harizmatičan, ekscentričan i pun strasti, a ja sam sa njim imao sjajan odnos. Tretirao me je vrhunski i sa velikim poštovanjem. Imali smo tada skroman budžet, oko 12 miliona dolara, ali sam istinski uživao u te dve godine. Navijači se hrane njegovom energijom. Kada god gledam PAO na televiziji, to mi probudi silne uspomene. Takve vlasnike i navijače u Americi jednostavno ne možete da vidite.“ Interesantan je podatak da je legendarni američki trener u Grčku otišao u kasnoj fazi karijere, sa 66 godina – upravo koliko sada ima Obradović.

„Dugo sam radio i u profesionalnoj i u koledž košarci, ali nikada pre toga nisam bio u Grčkoj, niti sam pratio Evroligu. Pomislio sam: 'Zašto ne bih za trenutak ponovo bio mlad i istražio nove horizonte?' Ispostavilo se da je to bila najbolja odluka u mom životu. Iskustvo u Panatinaikosu i Grčkoj može da se meri sa bilo kojim najlepšim periodom u moje 54 godine bavljenja trenerskim poslom. Grci su prema meni bili senzacionalni. Volim ih, a i oni su meni uzvratili ogromnom ljubavlju“, istakao je prekaljeni stručnjak.