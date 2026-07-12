Veliki um koledž košarke o Žocu: Prelepo je što karijeru završava u velikanu sa ozbiljnim budžetom
Vreme čitanja: 4min | ned. 12.07.26. | 16:04
„Trener Obradović je čvrst, zahtevan, ali sve tretira jednako i sa ogromnim poštovanjem", rekao je između ostalog Rik Pitino
Povratak Željka Obradovića u Panatinaikos izazvao je pravu buru u evropskoj košarci. Zeleni će ponovo biti glavni favoriti za trofej Evrolige, a o tome, kao i o drugim temama vezanim za košarku pričao je legendarni Rik Pitino za SKWEEK.
Bivši trener između ostalih Providensa, Kentakija, Boston Seltiksa, ali i Panatinaikosa i reprezentacije Grčke pričao je na početku razgovora o povratku Obradovića u PAO, kao i o samom značaju srpskog trenera za elitno evropsko takmičenje:
„Izuzetno sam uzbuđen zbog Panatinaikosa. Povratak trenera Obradovića je od velikog značaja i zaista mi je drago zbog njega. Toliko toga je dao evropskoj košarci i PAO-u. Fenomenalna stvar za njega i navijače je da karijeru privede kraju u ovakvom velikanu i sa ozbiljnim budžetom, na mestu gde je već osvojio pet titula prvaka Evrope.“
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Kada se priča o trenerski veličinama, prema Pitinu, jedino objektivno merilo su – titule.
„Na prvom mestu su titule. To je ultimativno merilo uspeha. Odmah iza toga je poštovanje igrača. Trener Obradović je čvrst, zahtevan, ali sve tretira jednako i sa ogromnim poštovanjem. Zaradio je respekt igrača, navijača i medija. Ovo je prelep način da se stavi tačka na jednu istorijsku karijeru“, istakao je legendarni stručnjak rodom iz Njujorka.
Neizbežna i uvek aktuelna tema je razlika u trenerskom pristupu u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama:
„U koledž košarci treneri dobijaju previše zasluga, dok su igrači zapostavljeni. U NBA ligi je potpuno obrnuto, jer je to liga igrača. Tamo su treneri, osim ako niste Stiv Ker, zapravo sporedna priča. U Evropi je, međutim, uloga trenera ključna, jer sami igrači nisu toliko globalno poznati kao oni u NBA.“
Pričao je Pitino o Obradoviću, a dotakao se i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa.
„Gazda Panatinaikosa je izuzetno harizmatičan, ekscentričan i pun strasti, a ja sam sa njim imao sjajan odnos. Tretirao me je vrhunski i sa velikim poštovanjem. Imali smo tada skroman budžet, oko 12 miliona dolara, ali sam istinski uživao u te dve godine. Navijači se hrane njegovom energijom. Kada god gledam PAO na televiziji, to mi probudi silne uspomene. Takve vlasnike i navijače u Americi jednostavno ne možete da vidite.“
Interesantan je podatak da je legendarni američki trener u Grčku otišao u kasnoj fazi karijere, sa 66 godina – upravo koliko sada ima Obradović.
„Dugo sam radio i u profesionalnoj i u koledž košarci, ali nikada pre toga nisam bio u Grčkoj, niti sam pratio Evroligu. Pomislio sam: 'Zašto ne bih za trenutak ponovo bio mlad i istražio nove horizonte?' Ispostavilo se da je to bila najbolja odluka u mom životu. Iskustvo u Panatinaikosu i Grčkoj može da se meri sa bilo kojim najlepšim periodom u moje 54 godine bavljenja trenerskim poslom. Grci su prema meni bili senzacionalni. Volim ih, a i oni su meni uzvratili ogromnom ljubavlju“, istakao je prekaljeni stručnjak.
Pitino je 2013. godine uvršten u košarkašku kuću slavnih, a iste godine je osvojio svoju drugu NCAA titulu, sa univerzitetom Lujvil. Kao takav je i te kako kompetentan sagovornik da priča o razlikama između evropske i američke košarke, kako na samom terenu, tako i što se tiče finansija.
„Evropskim igračima danas nudimo (koledži, prim. aut) veći novac nego evroligaški klubovi. U to nema nikakve sumnje. Kvin Elis kod nas zarađuje više nego što bi dobio u nekom evropskom timu. Sve se svodi na TV prava. Kada sam bio u Panatinajkosu, klub je od TV prava u Evroligi inkasirao oko 1.000.000 do 1.200.000 dolara. Mi u Americi uzimamo milione zahvaljujući koledž fudbalu. Prihodi od televizije, kako u NBA tako i u koledž sportu, svetlosnim godinama su ispred onoga što zarađuje Evroliga“, jasan je legendarni stručnjak.
Kada se priča o budžetima u sportu, jasno je šta najviše interesuje evropsku publiku.
„Fudbal je očigledno sport broj jedan u Evropi, iako je košarka ekstremno popularna na mestima poput Atine ili Srbije. Razlika je u tome što TV prava u Evropi nemaju toliku vrednost, a tu se krije najveća zarada. Naš budžet ove godine je između 15 i 20 miliona dolara, što je potpuno uporedivo sa budžetima mnogih ozbiljnih evropskih timova.“
Za kraj razgovora, nekadašnji selektor Grčke je istakao da novac nije garancija uspeha, već da se rezultati prave isključivo na parketu:
„Nije sve u parama. Njujork Metsi imaju drugi najveći platni spisak u bejzbolu, a rezultati su im očajni. Ipak, kada u jednačinu ubacite trenera Obradovića i marketing kakav ima Panatinaikos, verujem da će svaki uloženi cent biti pametno potrošen“, zaključio je Pitino.