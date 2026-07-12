Olimpijakos ispituje tržište "preko bare"
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Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 15:35
Dejvid Džouns-Garsija na radaru crveno-belih
Grčki košarkaški klubovi ovog leta jedni su od glavnih potrošača na tržištu. Najviše se priča o novom Panatinaikos, koji je sa Željkom Obradovićem na klupi već ozvaničio Mustafu Fala, Brankua Badia, Ajzaka Bongu i Geršona Jabuselea. Ipak ni u Pireju ne čekaju skrštenih ruku.
Kako prenosi grčka Gazeta, Olimpijakos na radari drži Dejvida Džonsa-Garsiju, košarkaša koji je prethodnu sezonu pretežno nastupao za razvojni tim San Antonija, Ostin Sparse. Džons-Garsija je u Dži ligi prosečno beležio 26,3 poena, 6,8 skokova i 3,6 asistencija. Iako je odigrao dobru sezonu u razvojnoj ligi, Garsija nije uvršten u roster tima za ovogodišnju Letnju ligu.
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Kako pišu Grci, Olimpijakos drži na oku Džonsa-Garsiju još od prethodne sezone. Trenutno ga vide samo kao jednu od opcija ali sa obzirom da je i dalje sve otvoreno po pitanju odlazaka Tomasa Vokapa i Korija Džozefa, crveno-beli ne žele ništa da prepuste slučaju.
Na bekovskim pozicijama u Pireju su već zvanično predstavljeni Kodi Miler Mekintajer i Žan Montero, a kakvo je tržište pred nadolazeću sezonu, za očekivati je da će se pronaći još neko ime u bekovskoj rotaciji tim Jorgosa Barcokasa.
Do sada tim su napustili Kinan Evans, Šakil Mekisik, Alek Piters, Mustafa Fal, Frank Nilikina, Kostas Adetokunbo i Monte Moris