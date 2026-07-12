Olimpijakos ispituje tržište "preko bare"

Grčki košarkaški klubovi ovog leta jedni su od glavnih potrošača na tržištu. Najviše se priča o novom Panatinaikos, koji je sa Željkom Obradovićem na klupi već ozvaničio Mustafu Fala, Brankua Badia, Ajzaka Bongu i Geršona Jabuselea. Ipak ni u Pireju ne čekaju skrštenih ruku.

Kako prenosi grčka Gazeta, Olimpijakos na radari drži Dejvida Džonsa-Garsiju, košarkaša koji je prethodnu sezonu pretežno nastupao za razvojni tim San Antonija, Ostin Sparse. Džons-Garsija je u Dži ligi prosečno beležio 26,3 poena, 6,8 skokova i 3,6 asistencija. Iako je odigrao dobru sezonu u razvojnoj ligi, Garsija nije uvršten u roster tima za ovogodišnju Letnju ligu.