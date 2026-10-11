Jović odigrao najbolju partiju u predsezoni, Minesota slavila u poslednjim sekundama
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 09:47
Pol Džordž debitovao za Boston protiv bivšeg kluba, dok se Ben Simons posle duge pauze vratio na parket u dresu Sakramenta
NBA predsezona je uveliko u toku, a pojedine utakmice već imaju intenzitet takmičarskih duela. Da se igrači ne štede previše, najbolje govori činjenica da je nekoliko susreta rešeno na jedan posed, a jedan od njih bio je i okršaj Minesote i Majamija, u kojem je Nikola Jović pružio najbolju partiju u dosadašnjem pripremnom periodu.
Ipak, dobra partija srpskog reprezentativca nije bila dovoljna da Majami izbegne poraz. Antonio Rivs je flouterom u završnici doneo Timbervulvsima pobedu rezultatom 125:124, dok je najefikasniji u pobedničkom timu bio Bons Hajland sa 23 poena, u utakmici čiji intenzitet u pojedinim trenucima nije ni podsećao na pripremni period.
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Takav pristup i ne čudi, s obzirom na to da u sastavima oba tima nije bilo najvećih zvezda, pa je prilika za dokazivanje pripala igračima koji se bore za što važniju ulogu u predstojećoj sezoni. Među njima je bio i Jović, koji je susret završio sa 16 poena i šest skokova, uz odličnih 7/11 iz igre za 25 minuta na parketu.
Priliku za prvi nastup u novom klubu, i to upravo protiv bivše ekipe, dobio je Pol Džordž, koji je u ubedljivoj pobedi Bostona nad Filadelfijom (144:106) popunio gotovo sve statističke kolone. Iskusni Amerikanac je upisao 13 poena, pet skokova, četiri asistencije i čak pet ukradenih lopti.
U pobedi Seltiksa Pejton Pričard je zabeležio 25 poena uz sedam asistencija, Džejson Tejtum je dodao 23, dok se u redovima poraženog tima istakao Vi Džej Edžkomb sa 19 poena.
Ipak, Filadelfija je u ovom susretu bila značajno oslabljena, pošto su meč propustili Lebron Džejms, Džoel Embid i Džejlen Braun.
Još jedan povratak privukao je pažnju u San Francisku, gde je Golden Stejt savladao Sakramento rezultatom 111:106. Ipak, rezultat je ostao u drugom planu pored Bena Simonsa, koji je prvi put kročio na NBA parket još od aprila 2025. godine. Nekadašnji prvi pik na draftu i trostruki Ol-star igrač propustio je čitavu prethodnu sezonu, a sada je u dresu Kingsa za devet minuta zabeležio sedam poena i jednu asistenciju.
Australijanac je tako započeo novo poglavlje karijere, nakon što je prethodnih godina zbog brojnih povreda bio daleko od nivoa koji ga je svojevremeno svrstavao među najveće talente lige.
Do pobede je stigao i Toronto, koji je pred svojim navijačima bio bolji od Los Anđeles Klipersa rezultatom 114:106. Ekipa Darka Rajakovića do trijumfa je stigla predvođena Ar Džej Beretom, koji je upisao 20 poena, pet skokova i pet asistencija.
Pratio ga je Imanuel Kvikli sa 18 poena i čak pet pogođenih trojki iz šest pokušaja, dok je Skoti Barns ostvario dabl-dabl učinak sa 12 poena i deset skokova. Reptorsi su tako nastavili pripreme za novu sezonu, a do pobede su stigli i bez Kavaja Lenarda, koji je i ovu utakmicu odmarao.