Jović odigrao najbolju partiju u predsezoni, Minesota slavila u poslednjim sekundama

Ipak, dobra partija srpskog reprezentativca nije bila dovoljna da Majami izbegne poraz. Antonio Rivs je flouterom u završnici doneo Timbervulvsima pobedu rezultatom 125:124, dok je najefikasniji u pobedničkom timu bio Bons Hajland sa 23 poena, u utakmici čiji intenzitet u pojedinim trenucima nije ni podsećao na pripremni period.

NBA predsezona je uveliko u toku, a pojedine utakmice već imaju intenzitet takmičarskih duela. Da se igrači ne štede previše, najbolje govori činjenica da je nekoliko susreta rešeno na jedan posed, a jedan od njih bio je i okršaj Minesote i Majamija, u kojem je Nikola Jović pružio najbolju partiju u dosadašnjem pripremnom periodu.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Takav pristup i ne čudi, s obzirom na to da u sastavima oba tima nije bilo najvećih zvezda, pa je prilika za dokazivanje pripala igračima koji se bore za što važniju ulogu u predstojećoj sezoni. Među njima je bio i Jović, koji je susret završio sa 16 poena i šest skokova, uz odličnih 7/11 iz igre za 25 minuta na parketu.

Priliku za prvi nastup u novom klubu, i to upravo protiv bivše ekipe, dobio je Pol Džordž, koji je u ubedljivoj pobedi Bostona nad Filadelfijom (144:106) popunio gotovo sve statističke kolone. Iskusni Amerikanac je upisao 13 poena, pet skokova, četiri asistencije i čak pet ukradenih lopti. U pobedi Seltiksa Pejton Pričard je zabeležio 25 poena uz sedam asistencija, Džejson Tejtum je dodao 23, dok se u redovima poraženog tima istakao Vi Džej Edžkomb sa 19 poena. Ipak, Filadelfija je u ovom susretu bila značajno oslabljena, pošto su meč propustili Lebron Džejms, Džoel Embid i Džejlen Braun.

Još jedan povratak privukao je pažnju u San Francisku, gde je Golden Stejt savladao Sakramento rezultatom 111:106. Ipak, rezultat je ostao u drugom planu pored Bena Simonsa, koji je prvi put kročio na NBA parket još od aprila 2025. godine. Nekadašnji prvi pik na draftu i trostruki Ol-star igrač propustio je čitavu prethodnu sezonu, a sada je u dresu Kingsa za devet minuta zabeležio sedam poena i jednu asistenciju. Australijanac je tako započeo novo poglavlje karijere, nakon što je prethodnih godina zbog brojnih povreda bio daleko od nivoa koji ga je svojevremeno svrstavao među najveće talente lige.