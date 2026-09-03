Zvanično: Sidni Lima stigao u Humsku
Vreme čitanja: 4min | čet. 03.09.26. | 17:48
Brazilski štoper potpisao za Partizan
Ima Saša Ilić još jednog štopera na raspolaganju pred večiti derbi – Sidnija Limu.
Brazilski fudbaler, dosadašnji igrač portugalske Santa Klare, potpisao je danas ugovor sa Partizanom, po kojem će biti na pozajmici u Humskoj 1, a na leto će crno-beli imati mogućnost da ga otkupe za 500.000 evra.
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Lima je iskusan igrač, ima 29 godina, nosio je kapitensku traku u Santa Klari i po biografiji gledano, trebalo bi da bude pojačanje za Partizan.
„Znao sam mnogo o Partizanu i pre nego što sam došao. Partizan je veliki klub sa bogatom istorijom i armijom navijača. Kada je stigao poziv nijedna druga opcija se nije dovodila u pitanje. Veoma sam srećan što sam došao i želim da se borim za trofeje! Dajem maksimum na svakom treningu i utakmici. Borac sam do zadnje lopte, u to nemojte imati sumnju. Želim da pobedimo na derbiju u nedelju i da na taj način postanem deo crno-bele porodice“, poručio je Lima u izjavi za klupski sajt.
Trener Partizana Saša Ilić sada na raspolaganju, kada su štoperske pozicije u pitanju, ima Nikolu Simića, Stefana Milića, Stefana Mitrovića, Mateju Milovanovića, Vukašina Đurđevića i Sidnija Limu.
Prilika za Brazilca da debituje je u nedelju, kada će se na Marakani igrati prvi večiti derbi u ovoj sezoni.