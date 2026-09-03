Ljajić mašta da bude kao na debiju za Pazar: Voleo bih da se ponovi takav scenario, fudbal je čudna igra

Prokomentarisao je i družinu pod komandom Radomira Kokovića raspucanu u poslednjem trijumfu nad Surduličanima u Pančevu (5:1). „Železničar je prošle sezone izborio Evropu, imaju kontinuitet dobrih igara i najboljeg trenera lige. Poseduju dosta kvaliteta u svim linijama, možda igraju najpotentniji i najlepši ofanzivni fudbal u Srbiji. Na nama je da im sve to onemogućimo, iako neće biti lako jer smo rezultatski više očekivali od prošle utakmice. Imali smo 24 udarca ka golu i prvi šut rivala u okvir u 85. minutu. Ponavljaju nam se neke greške, nadam se da smo ih istrošili i da krećemo uzlaznom putanjom. Pozvao bih naše navijače da nam pruže podršku u što većem broju i pozdrave našeg novog-starog kapitena, legendu grada i kluba. Svaki navijač će nam značiti“.

Ljajić ima pozitivan skor iz ranijih okršaja sa Železničarom, a tamo je još uvek nekoliko momaka iz vremena dok je između 2023. i 2025. godine prvi put branio boje Novog Pazara. Zakačio je i Kokovića.

„Iskreno, nisam puno pratio ovaj Železničar. Gledao sam ih kući sa Bragom, radi se o ozbiljnoj ekipi. Vodi ih trener koji je proglašen za najboljeg u zemlji. Karakteristični su ofanzivno, hoće puno da igraju. Video sam protiv Brage da imaju problema sa izgubljenim loptama, to bi mogla da nam bude šansa. Igramo pred našim navijačima, očekujemo pune tribine. U Pazaru nikome nije lako da igra, kako god da se zove protivnik. Izlazimo sa voljom, željom i velikom motivacijom da pobedimo. Pre svega ocekujemo zalaganje na najvišem nivou, a onda mislim da ni rezultat ne može da izostane“, ocenio je Ljajić i dodao:

„Navijači znaju šta mislim o ovom gradu, klubu i njima. Siguran sam da će doći u velikom broju, pozivam ih da napune stadion. Jako bitna je utakmica za sve nas. Siguran sam da ćemo se na kraju svi zajedno radovati“.

Pre skoro tri godine je debitovao za Pazar i pogodio za veliko slavlje.

„Jeste, to se desilo. Moja debitantska utakmica za Novi Pazar i dao sam gol u pobedi nad Napretkom (2:1). Ponavlja se takav neki scenario. Naravno da bih voleo da se to ponovi, ali najvažnije je da ekipa pobedi, da mi budemo pravi na terenu i pružimo maksimum. Po strani je ko će dati gol, bitnija su tri boda za nas, klub i navijače. Videćemo. Fudbal je čudna igra, svašta može da se desi“.

Odlično se razumeo sa Aleksandrom Mesarovićem, Seadom Islamovićem, Rodnijem Antvijem, Džonom Merijem i ostalima, a sada su tu i mladići poput Kahima Diksona, Džonsona Daude, Dominika Sadija…

„Sjajni igrači, svi znamo šta smo uradili svi zajedno – izborili smo Evropu. Istorijski uspeh, ali zatvorena knjiga. Vidim da ova ekipa ima puno potencijala, probaću u svakom smislu da na terenu i van pomognem momcima. Mladi su, imaju puno potencijala, ali mislim da moraju puno da rade na sebi. U nekim situacijama su malo nonšalantni, hoće jedan da završi, drugi… Čini mi se da malo više treba da se podrede timu. Rezultat je najbitniji za trenera, klub i sve nas. Probaćemo da im pomognemo da budu što bolji. Nadam se da će se to desiti“, završio je Adem Ljajić.