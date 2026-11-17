Ono što je zanimljivo jest to što je Spanulis odlučio da Grčku u ovom ciklusu predvodi Tajler Dorsi. Amerikanac je proteklih nedelja u žiži tamošnje javnosti zbog svega onoga što se dešava između njega i Olimpijakosa, počevši od suspenzije, preko glasina da napušta Pirej, pa sve do toga da nije otputovao sa ekipom na megdan Makabiju, ali očigledno da popularni Bili ima u njega ogromno poverenje. Ko zna, možda je ovo jasan pokazatelj gde bi Dorsi mogao da nastavi igračku karijeru.

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Još jedno zvučno ime i neko od koga će jako puno da se očekuje je Nik Kalates. Iskusni plej PAOK-a biće zadužen za kreaciju, Spanulisova produžena ruka na parketu i neko od koga će mnogo zavisiti igra grčke reprezentacije. Neko ko bi trebalo da svojim iskustvom bude oslonac ekipe je kapiten Olimpijakosa Kostas Papanikolau.

Ima tu još evroligaških igrača iz dva najveća grčka kluba, ali i onih koji brane boje Arisa, poput Ilajdže Mitru Longa, Vasilisa Toliopulosa ili Tanasisa Adetokunba.

Kompletan spisak grče reprezentacije za predstojeće utakmice čine: Atanasos Bazinas, Nik Kalates, Tajler Dorsi, Dimitris Filonis, Panajotis Kalajcakis, Dimitris Kacivelis, Janulis Laerncakis, Mihalis Luncis, Ilajdža Mitru Long, Dimitris Moraitis, Omoris Necipoglu, Aleksandros Nikolaidis, Nikos Plotas, Vaislis Toliopulos, Tanasis Adetokunbo, Nikos Cugaz, Dinos Mitoglu, Kostas Papanikolau, Nikos Persidis, Nikos Tuliatos, Kostas Adetokunbo, Manos Cacidakis, Dimitris Kaklamankis, Antonis Karajanidis.