Za razliku od prethodnih utakmica, odlično su krenuli ovog puta na domaćem parketu i sjajnom odbranom uspeli su da ukrote gostujuću ekipu. Spustili su ih na samo 33 odsto šuta iz igre u prvoj deonici, posle koje su imali šest poena viška. Našli su pravi balans, bili su odlični i što se tiče napada, pa iako su malo stali u drugoj četvrtini, otišli su na veliki odmor sa četiri poena plusa. Dobro je igrao Balkan, mada je delovalo da će pasti u trećem kvartalu i da će nemački tim uspeti da uzme stvari u svoje ruke. Do toga nije došlo.

Uspeli su da opet odigraju dobru odbranu i nadigraju Ulm, da stignu do dvocifrene prednosti i velikih +13 pred poslednju četvrtinu. Održavali su prednost sve vreme, nisu davali nemačkom timu da se uopšte vrati. Taman kada priđu, odmah odgovore raspoloženi domaći igrači i tako su održavali višak.

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Na dva minuta do kraja, pokušao je Ulm da zakuva situaciju i preko Votsona i Traorea vratio se na samo tri poena zaostatka na tačno 100 sekundi do kraja. Odmah je ubio Ulm u pojam Toškov trojkom, da bi sjajni Mekoj sa linije za slobodna bacanja presudio, dok je tačku na meč stavio Bonila na 19 sekundi do kraja, za plus deset.

Do pobede su domaćina predvodili Mekoj sa 22 poena, šest skokova i 13 asistencija, Toškov sa 17, Bonila sa 13 i Čomče sa 11 poena i sedam skokova.

Kod Ulma su se istakli Traore sa 16 poena i deset skokova, Rataj sa 14, Votson i Atamna sa po 13 poena.