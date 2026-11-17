Nije se ovde nijednog momenta postavljalo pitanje pobednika. Zapravo, jedini period meča u kojem je Slovačka delovala kao ekipa koja ne može da nas ugrozi, ali neće baš ni da bude torpedovana jeste početak poslednjem kvartala u kojem je domaćin prišao na minus osam. Ipak, vrlo brzo je Srbija nagazila po gasu, podigla razliku na dvocifrenu, potom je ona nastavila da raste i sve se završilo ubedljivim trijumfom naše reprezentacije.

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Jasno je da su naše dame daleko kvalitetnije od rivalki u ovoj grupi, što se još jednom pokazalo. Srbija u svom napadačkom arsenalu poseduje veći broj oružja, načina kojima može da ugrozi protivnice, počevši od košgeterskih sposobnosti Jovane Nogić, pa preko svestrane Maše Janković, kao i sjajne Anđele Dugalić, ali i ostale devojke i te kako znaju da pruže podršku, iskoče kada nekom od vodećih igračice ne ide, što i jeste glavna snaga ove Srbije.

Večeras je najzapaženija bila Maša Janković koja je dominirala sa 24 poena, dva skoka i tri asistencije. Po broju poena pratila je Dugalićeva koja je brojala do 14, uz sedam asistencija i isto toliko skokova. Istakla se Aleksandar Stanaćev sa 13 poena i šest asistencija, dok su Ivana Raca i Nogićeva imale 12, odnosno 11 poena.