UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Valensija, crno-beli za treći uzastopni trijumf u Evroligi
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uto. 17.11.26. | 20:12
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EVROLIGA, 12. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - VALENSIJA
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotermoser, Arturas Sukis, Igo Tepenije
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Lakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Džekiri, Silva, Pajola
Valensija: Šorts, Tejlor, Puerto, Sent Superi, Kardenas, Osetkovski, Mor, Bruks, Sako, Korbalan, Rivero, Sima
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KK ValensijaEvroligaPartizan Mozzart Bet
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