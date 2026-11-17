Bivši as Real Madrida: Talenat kao što je Jamal nikad pre nismo videli
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Vreme čitanja: 1min | uto. 17.11.26. | 19:30
Nismo baš sigurni šta će na ovo da kažu navijači Kraljevskog kluba
Fudbalsko čudo, nezaustavljiv dribler, tinejdžer koji će tek dominirati svetskim fudbalom, a već je osvojio skoro sve što se može osvojiti. Ovo su samo neki od epiteta kojima se može opisati Lamin Jamal, čije majstorije ne ostavljaju ravnodušnim nikoga ko ga je makar jednom gledao u dresu Barselone i Španije.
Pa čak i oni iz suparničkog tabora, Barsinog večnog rivala Real Madrida. Zato današnja izjava Lukasa Vaskeza, dugogodišnjeg asa Madriđana, dobija dodatno na težini i značaju.
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Tridesetpetogodišnji Vaskez, koji trenutno nastupa za Bajer iz Leverkuzena, nije štedeo pohvale na račun 19-godišnjeg napadača Katalonaca.
"Mislim da je to nešto što nikada ranije nismo videli. Takav nivo talenta kakav poseduje nikada nismo videli. Igrača koji je toliko važan u tim godinama... Ja, barem, nisam", rekao je Vaskez gostujući na radiju "Kadena SER", insistirajući na tome koliko je Barsina "desetka" posebna.
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Nije se tu zaustavio Vaskez, koji je ponikao u mlađim kategorijama Kraljevskog kluba pre nego što je 2015. debitovao za A tim i u narednih deset godina zabeležio više od 250 nastupa za Real Madrid.
"I prethodnih godina imali smo zaista velike igrače koji su bili među trojicom najboljih u izboru za Zlatnu loptu. Ćavi, Inijesta ili Raul u svoje vreme. Ali Lamin je već sada pozicioniran kao velika zvezda", dodao je nekadašnji fudbaler Barsinog najljućeg rivala.