Tridesetpetogodišnji Vaskez, koji trenutno nastupa za Bajer iz Leverkuzena, nije štedeo pohvale na račun 19-godišnjeg napadača Katalonaca.

"Mislim da je to nešto što nikada ranije nismo videli. Takav nivo talenta kakav poseduje nikada nismo videli. Igrača koji je toliko važan u tim godinama... Ja, barem, nisam", rekao je Vaskez gostujući na radiju "Kadena SER", insistirajući na tome koliko je Barsina "desetka" posebna.

20.45: (6.00) Vels (5.30) Portugal (1.42) - MOZZART RELAX

Nije se tu zaustavio Vaskez, koji je ponikao u mlađim kategorijama Kraljevskog kluba pre nego što je 2015. debitovao za A tim i u narednih deset godina zabeležio više od 250 nastupa za Real Madrid.

"I prethodnih godina imali smo zaista velike igrače koji su bili među trojicom najboljih u izboru za Zlatnu loptu. Ćavi, Inijesta ili Raul u svoje vreme. Ali Lamin je već sada pozicioniran kao velika zvezda", dodao je nekadašnji fudbaler Barsinog najljućeg rivala.