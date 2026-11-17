Najefikasniji u pobedničkom timu bio je upravo bugarski reprezentativac sa 37 poena, dok je Evan Furnije dodao 16, a drugi junak Olimpijakosa, Kori Džozef , završio meč sa 14. Kod Makabija se istakao Kiton Volas sa 18 poena, dok je odličnu partiju pružio i Džimi Klark , koji je uz 15 poena upisao pet skokova i sedam asistencija.

Olimpijakos je već u prvoj četvrtini ubacio 28 poena, a dvocifrenu prednost održavao je gotovo do samog kraja treće deonice. Tek tada su domaći počeli da se bude. Kiton Volas je na nešto manje od minut do kraja smanjio zaostatak na jednocifren, a pridružio mu se i Džimi Klark, koji je do odlaska na poslednji odmor spustio razliku na svega pet poena.

Iako Izraelcima nisu davane velike šanse da duplo kolo otvore pobedom, u četvrtoj deonici uspeli su potpuno da bace prvaka Evrope na konopce. Raspucani Klark i Volas predvodili su seriju 13:0 kojom je Makabi preokrenuo rezultat, a kako se bližio kraj utakmice, sve je više delovalo da tim iz Pireja nema odgovor na nalet domaćih.

Ali nikada ne treba otpisivati dvostrukog MVP-ja Evrolige. Kada je bilo najpotrebnije, Saša Vezenkov preuzeo je odgovornost i nestvarnom trojkom izborio produžetak, u kojem se očekivalo da će Olimpijakos konačno preuzeti kontrolu nad utakmicom.

I činilo se da će upravo tako biti. Vezenkov je dodatnih pet minuta otvorio sa dve trojke, ali Makabi nije imao nameru da položi oružje. Kiton Volas i Bonzi Kolson uzvratili su udarac, pa se velika borba nastavila sve do same završnice, u kojoj nijedna ekipa nije uspevala da prelomi meč u svoju korist.

Na 30 sekundi do kraja Volas je pogodio trojku i doneo Makabiju četiri poena prednosti. Iako je Furnije uzvratio trojkom, domaći su imali naredni napad i priliku da sačuvaju vođstvo. Ipak, Olimpijakos nije ni stigao da napravi faul, a ekipa Odeda Kataša već je izgubila loptu. Bio je to poklon koji tim poput Olimpijakosa ne propušta.

Očekivalo se da će odgovornost u poslednjem napadu preuzeti Vezenkov ili barem Furnije, ali je na kraju potpuno sam na šutu za pobedu ostao Džozef. Iskusni NBA veteran znao je da iskoristi priliku kada je bilo najpotrebnije i doneo Olimpijakosu devetu pobedu u sezoni, kojom je tim iz Pireja makar privremeno preuzeo čelo Evrolige, dok se ne završe preostale utakmice.