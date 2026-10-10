Kari: Želim da pobeđujem, bilo bi lepo vratiti se na vrh

O svemu što se desilo, Kari je govorio za NBCS.

„Mislim, nisam idiot. Znam šta to znači u smislu tog prozora koji smo imali kada smo, posle 2022. godine, imali prilike da postanemo bolji, dovedemo nove talente... nešto je uspelo, nešto nije. Ima toliko sjajnih timova. Ali što se tiče toga da prođemo kroz godinu kakva nam je bila prošla. Propustio sam 40 utakmica. Raspoloživost igrača bila je glavna tema, a opet nas je jedna pobeda delila od ulaska u plej-of seriju, gde se nikad ne zna šta može da se desi.“

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Kratko i jasno - najbolji šuter svih vremena hoće da pobeđuje.

„Sve u svemu, imao sam zaista neverovatnu karijeru i put. Želim da pobeđujem. Sve ostale priče mi nisu nužno važne kada je u pitanju način na koji ocenjujem naše sezone.“

Budući da je Golden Stejt bio prava dinastija tokom 2010-ih i početkom 20-ih, Kari je govorio o ujednačenosti lige. Od 2019. svake godine je drugi tim osvajao titulu, pa je Kari upitan da li bi neka nova dinastija mogla da se pojavi.

„Ne znam. To je dobro pitanje. Nisam baš dobar u predviđanju stvari kada je u pitanju smer u kom liga ide. Ne znam koliko je ljudi predviđalo, kada smo osvojili 2022 da ćemo od tada imati još tri ili četiri različita šampiona. To je sjajno za ligu u celini, održava interesovanje, drži svaku navijačku bazu angažovanom i zato se iz godine u godinu vide svi ti razni potezi i prelasci. Tako da mislim da je to dobra stvar za ligu, a nadam se da ćemo mi u nekom trenutku to prekinuti, jer bi bilo sjajno vratiti se na vrh.“

Leta ove godine Voriorsi su povukli veliki potez produživši ugovor sa Karijem na još dve godine za 116.000.000 dolara, čime su ga zadržali u Golden Stejtu do kraja sezone 2028/29. Kari je takođe pristao na smanjenje plate od 20 miliona dolara kako bi timu obezbedio fleksibilnost u međusezoni 2027. godine, što i dalje jasno ukazuje na njegovu želju da se bori za titule u završnoj fazi karijere.

Ovaj 38-godišnjak osvojio je četiri NBA titule, jedno priznanje za najkorisnijeg igrača finala i dva MVP-ja regularnog dela sezone. Dvanaest puta je bio učesnik Ol-star utakmice, a 11 puta je biran u najbolji tim lige. Prošle sezone Kari je prosečno beležio 26,6 poena, 3,6 skokova i 4,7 asistencija, uz 39,3% šuta za tri poena na 43 odigrane utakmice.