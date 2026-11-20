Tajson Karter dao je 31 poen, rešio je utakmicu sa linije penala, Kristijan Koloko je udario rampu Džastinu Robinsonu na +1 i u poslednjih petnaestak sekundi, što je prelomilo ovaj duel, od kog su se znojili dlanovi i gde su se svi tresli dok sirena nije poslednji put odsvirala i označila kraj. Šta je sve bilo, stvarno za prepričavanje. Ovo je druga pobeda Crvene zvezde u Blaugrani i četvrta nad Barselonom ukupno.

Za infarkt! Najbolji opis svega što se dešavalo u Barseloni u meču domaćeg tima i Crvene zvezde, na utakmici 13. kola Evrolige. Crvena zvezda savladala je Barselonu 103:100 posle produžetka, u neverovatnoj, dramatičnoj završnici, koja je rešena sa linije za slobodna bacanja.

Posle dobrog pikenrola i odlaganja lopte za Koloka, za zakucavanje jednom rukom i kao svojevrsnu poruku na početku meča, delovalo je da bi beogradski klub mogao da uđe mnogo bolje napadački u meč nego što je to bio slučaj u Milanu. Jasno je da je morao bolji napad da bude, odbrana dosta konkretnija, a u prvih šest minuta – od toga nije bilo ništa. Džastin Robinson je otvorio seriju kada je pogodio preko Koloka dugu trojku, pošto je prethodno izvukao centra napolje i tražio to preuzimanje, dok su se crveno-beli mučili da bilo šta urade u ofanzivnom delu. Vajler Beb je u jednom trenutku uz zvuk sirene žargonski rečeno umalo odvalio deo table posle jednog šuta za tri poena, što je bilo neprijatno za videti, mada mora se priznati da je bio "vruć krompir" i da je mora da šutne preko rivala. Samo ta scena je oslikavala kako je izgledao napad ekipe Ibona Navara, sve dok nije ušao Džered Batler. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Između situacija gde se "zapalio" Amerikanac i uspeo da prodrma Zvezdu, Barselona je radila šta je htela, posebno kada je to bila odbrana iz pika crveno-belih. Tu su bušni pa su bušni, ko god da igra pleja i centra, što je jedna od stvari koje će morati da se poprave. Gostili su se domaći igrači u reketu, pogađali trojke, imali i dvocifreni višak, a onda se pojavio Batler (sedam poena u prvom kvartalu). Krenuo je da probija, da ide na liniju penala, da razigrava, tako je i Karter pogodio jedinu trojku iz pet pokušaja u prvoj četvrtini. Zvezda je šutirala 5/15 i mizernih 33 odsto iz igre u prvoj četvrtini, pa kako su gađali i kakva je bila odbrana, minus osam (23:15) posle prvih deset minuta je bilo premija.

Početak druge četvrtine bio je košmaran jer je opet pucalo sve. Umesto da se iskače, da se lepo rotira, dolazi se do situacije da Para pogađa drugu trojku i Minaja prvu, koji apsolutno nije poznat kao igrač koji to može da radi. Posle smušenog starta, došao je trenutak da se igra košarka i ne da se igrala, nego je Crvena zvezda podsetila zašto ima sedam pobeda u elitnom takmičenju. Dobrić fintira trojku, ulazi korak i pogađa dugu dvojku sam, Koloko poentira na asistenciju Batlera, Dobrić je još jednom pogodio na ulazu, a onda – Batleeer! Trojka za tajm-aut Aleksandera Sekulića i samo pet poena minusa za seriju 9:0 i da se zapita domaćin koliko može da eksploatiše mane gostiju. Šteta je bilo kada je posle izgubljene lopte na prenosu Balcerovski oduvao Koloka i zakucao, mada tu nije stala Zvezda.

Nvora se upisao, Odželej pogodio dugu trojku na isteku napada, a onda posle dobre odbrane, javlja se stari, dobri Tajson Karter. Neverovatno kakvo samopouzdanje ima, kada diže trojke preko rivala i cepa mrežicu da lopta ulazi kao kop posle šuta spolja, i donosi samo minus dva. Brizuela, koji voli najviše voli da igra protiv beogradskog kluba nastavio je da pogađa ono njegovo, ali nije bilo dovoljno. Opet trojka Kartera, Boldvin polaganje, pa zicer Odželeja i Zvezda je povela na minut do kraja! Bilo je 39:38 kada je Sekulić tražio tajm-aut da konsoliduje ekipu, koja nije znala šta je snašlo jer je četa Ibona Navara krenula da melje. Posle minuta odmora, jedna dobra odbrana Zvezde, još jedan zicer Odželeja pod košem, pa i poeni Pare, a onda – Vajler Beb! Nije imao rešenja, zaglavio se u ugao, ali je iz levog kornera pogodio za trojku gotovo uz zvuk sirene za +4 i 44:40 na poluvremenu!

Iako je treća četvrtina krenula mini-serijom Barselone 5:0 i preokretom, brzo je stigao odgovor. Opet, naravno, Tajsona Kartera. Bam trojka, dobra odbrana. Trojka Nvore, dobra odbrana. I onda Karter još jednom se podvlači ispod pika i pogađa još jedan šut spolja za +8 i ekspresni tajm-aut Sekulića posle serije 9:0 i tri trojke crveno-belih. Ko je mislio da će tu stati – prevario se. Tajson Karter pogodio je i šestu trojku iz sedmog pokušaja, za nevericu u Blaugrani, gde su se ljudi bukvalno hvatali za glavu šta radi bivši igrač Unikahe. Valjda su do sada naučili ko je i šta je...

Posle izlaska malo i umornog Kartera, sa slabom organizacijom igre Krisa Džonsa, koji nije bio ni blizu svog nivoa, i Džeredom Batlerom koji mora da izmišlja, bude par praznih napada, a to se u Barseloni ne prašta. Par bacanja Brizuele, pa fantastično dodavanje iza leđa za Robinsona i trojka za samo minus tri na tri minuta do kraja kvartala. Posle tajm-auta Navara, opet jedan loš napad i faul Kremera pri postavljanju bloka, pa posle razbija Robinson odbranu od pika, tako što je rastavio Batlera i Izundua i položio za poen zaostatka. Batler je morao da izmisli dodavanje za Izundua, koji ne pogađa zicer uz faul, mada daje dva bacanja da prekine seriju domaćina. Da pobedlja, Batler baca lob pas za Koloka i snažno zakucavanje, a onda Džons igra dobru odbranu i davi Robinsona, i u nastavku baca ulazni pas za Davidovca, koji je fauliran i pogađa oba bacanja za opet lepih sedam poena viška. U završnici četvrtine par loših odluka Batlera, trojka Brizuele i jedna asistencija za dodavanje, i na poslednji mali odmor otišlo se sa dva poena prednosti za beogradski tim (68:66).

Kremer je na startu poslednje deonice udario u lice Brizuelu, pa se žalio sudijama i dobio tehničku, što baš nije bio dobar način da se počne odlučujuća četvrtina. U jednom trenutku je stvarno bilo nerealno da Brizuela ubaci sve što može, pa je tako promašio ceo koš tokom jednog "divljeg" šuta za tri, čisto malo da odahnu gostujući igrači od njega. Barsa daje trojku za vođstvo, Nvora promašuje prvi put, ali samopouzdanje je ključ ovakvih utakmica – drugi put pogađa preko protivničkog igrača iz desnog ugla, odmah je podigao čim je dobio i vratio prednost. Rovovska je borba bila za svaki koš od tog trenutka, i opet idu trojke! Minaja, pa nestvarni Karter daje novu, sedmu trojku na šest minuta do kraja, samo je bio jedini problem što su gosti izašli iz bonusa na mnogo minuta do kraja.

Plašili su se šuta spolja Kartera, što je rezultiralo time da mu "ulaze u meso", i njemu je to dalo priliku da baci jedan lob pas za Koloka i novo zakucavanje, na šta je Barselona odgovorila guranjem lopte pod koš za Balcerovskog, koji je pogodio uz faul Davidovca, ali ne i dodatno slobodno bacanje pred ulazak u poslednjih pet minuta. Kris Džons je bio u totalnom kontra-ritmu i nastavio je da igra loše i da greši, što rezultira izgubljenom loptom, onda i trojkom Robinsona za novu prednost Barselone. Loše odluke u napadu rezultirale su novom trojkom Pare, koji je pogodio petu iz petog pokušaja za četiri poena viška Barselone pred poslednja tri minuta i nije bilo baš niti prijatno posle tog šuta spolja jer je utakmica krenula da klizi iz ruku gostujućeg tima. Morao je Karter opet da se probudi i zaboravi ranije promašenu trojku, i uspeo je da iznudi dva slobodna bacanja na šutu sa poludistance. Pogodio je oba penala i uneo dramu, a ušao je i Džered Batler za završnicu, umesto indisponiranog Džonsa, pa su odmah i ukrali loptu jer je Karter nadmudrio Robinsona. Batler je promašio trojku, gotovo otvorenu, ali je Davidovac ukrao loptu i poentirao za izjednačenje na dva minuta do kraja. Posle promašaja Robinsona, Davidovac dobija rano loptu pod košem i faulira ga baš Amerikanac - što je bila njegova četvrta lična - a srpski reprezentativac sa dva penala na 108 sekundi do kraja donosi dva poena viška. To je bila mini-serija 6:0 u pravi čas, da se opet uzme volan u ruke i samo je trebalo preživeti dramu.

Dobra odbrana je uradila posao opet, Odželej je isto izgubio loptu, međutim... Martin na drugoj strani promašuje Balcerovskog u kontri i baca loptu u aut, što je dalo novu šansu crveno-belima da prelome. Nije bilo strpljenja i Karter je promašio trojku, a posle situacije gde se Robinson zatrčao kao muva bez glave i lopta je ispala u aut, Navaro traži čelendž na 41 sekundu do kraja da vidi da li je baš od njegovog igrača otišla lopta spolja, kako su sudije odlučile prvobitno. Ispalo je da je Batler izbacio loptu, koja je ostala u posedu Barselone, pa Balcerovski pogađa za izjednačenje. Batler je doneo lošu odluku u poslednjem napadu jer je držao loptu mnogo u svom posedu, posle čega je uvalio Koloku i on nije znao šta će sa njom. Na kraju je izgubio, a srećom po Zvezdu je Robinson promašio trojku za pobedu i Nvora obezbedio skok u odbrani za odlazak u produžetak.

Za početak, Đoel Para daje još jednu trojku, šestu iz šestog pokušaja, za nevericu možda čak i samog njega. Odgovara Karter posle serije driblinga i pogotka na ulazu kada je slomio rivala, mada mu je Brizuela odmah uzvratio. Nastavilo se u visokom ritmu, Nvora je zakucao sa dve ruke posle odličnog dodavanja Davidovca, a Vajler Beb uspeo je da opet natera Martina da izgubi loptu - šestu po redu, pa i da ga pošalje na klupu. Posle toga, Batler daje jedan ulaz za novo vođstvo i nastavak rezultatske klackalice koja traje sve vreme. Inače, Para je promašio prvu trojku - za divno čudo, Nibo je fauliran i ubacio tek jedno bacanje na dva i po minuta do kraja, i potpuni egal, sve ide od nule od tog trenutka. Umude je iz samo njemu poznatih razloga dopustio Batleru da ode u desno i da ga probije kao čunj, što je rezultiralo njegovim petim faulom i slobodnim bacanjima kojim Amerikanac donosi Zvezdi prednost, mada to traje tek nekoliko sekundi jer Robinson preleće celu odbranu i poentira na ulazu. Srećom po gostujući tim, posle promašaja Batlera za tri, Davidovac hvata ofanzivni skok, dobija udarac u lice i pogađa dva penala bez problema na nešto manje od dva minuta do kraja. Robinson je iznudio faul i pogodio, mada nije dao bacanje i onda Batler izmišlja pas za Vajlera Beba i poene za novo vođstvo, mada umesto posle dobre odbrane da se u kontri stane, Batler greši i Brizuela pogađa u nastavku trojku iz levog ugla za prednost Barselone. Neverovatno šta je uradio Batler, ali se izvukao posle u sledećem napadu kada je izborio dva slobodna bacanja. Sekvence za nevericu, koje je ispravio kada je pogodio dva slobodna bacanja na 28 sekundi do kraja za poen prednosti beogradskog tima. Nije bilo tajm-auta, krenuo je Robinson da reši, ušao na ulaz i dočekao ga je Koloko! Blokada kojom lepi za tablu sve, onda i ometajuća! Karter dobija dva bacanja, pa Para i tehničku ujedno i sa linije penala sve je bilo rešeno.