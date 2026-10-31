Kaka, Kuća slavnih i magija broja 22! Inter delovao nesalomivo dok nije naleteo na Moreiru

Kod prvog gola Rosonera u četvrtom minutu Moreira je u trepavicu pogodio Kristijana Pulišića , koji je preciznim udarcem glavom matirao Hosepa Martineza , dok je akcija iz kornera šest minuta kasnije predstavljala pravo remek-delo. Moreira je poslao loptu po zemlji na vrh peterca, odkle je Adrijen Rabio bocnuo preko čitave odbrane Intera i smestio u malu mrežu. Već tada su oni koji su igrali na pobedu Milana mogli da budu potpuno spokojni zahvaljujući fantastičnom MOZZART RELAXU , a ubrzo su ubrzo zaokruženi i svi ostali tipovi.

Milan postaje prava noćna mora za Nerazure, s obzirom da je ovo osmi vezani derbi u svim takmičenjima na kojima Inter nije osetio slast trijumfa. Poslednji put je uspeo u aprilu 2024. godine, kada Milan takođe bio domaćin. To nije sve, Milanu je ovo četvrta vezana pobeda u gradskim derbijima u svim takmičenjima, što se pre toga dogodilo tek tri puta u istorji.

Nerazuri su u dosadašnjem toku Serije A delovali nesalomivo, četiri puta su dolazili do pobede posle preokreta, ali ovoga puta nisu imali snage za to, iako su do Moreirinog pogotka u 43. minutu silovito napadali i tražili izjednačenje. Međutim, isekao ih je taj trenutak, pokušali su u drugom poluvremenu da pritisnu ekipu Rubena Amorima , ali to nije bilo dovoljno da bi se ugrozilo slavlje formalnog domaćina.

Inter je od toga napadao svim silama i u 22. minutu posle kornera vratio utakmicu u nezvesnost. Agusto je centrirao, a Alesandro Bastoni glavom smanjio na 1:2. Nakon toga, pa sve do 43. minuta i „lepotice“ Moreire vladala je potpuna neizvesnost po pitanju rezultata, a najzalužniji za to Inter u međuvremenu nije stigao do izjednačenja bio je fenomenalni Majk Menjan, sa nekoliko izuzetnih odbrana.

Moreirin gol iz slobodnog udarca, tek treći je koji su igrači Milana postigli u gradskim derbijima u poslednjih 20 godina. Prethodni je postugao Teo Ernandez u Superkupu Italije u junu 2025. godine, a pre toga Andrea Pirlo u decembru 2007. u Seriji A.

Inter je u dosadašnjem toku sezone pokazivao ranjivost, ali se na razliku u kvalitetu u odnosu na protivnike vraćao u život. Ipak, večerašnji meč je pokazao da je Milan kadar da mu se suprotstavi, a u slučaju kontinuiteta dobre igre, Rosoneri bi lako mogli da se umešaju i u borbu za šampionsku titulu. Amorimov tim večeras još više boli poraz od Bolonje od pre samo tri dana, jer bi sa ta tri boda večeras bili na samo bod zaostatka za Interom i Lacijom, a izjednačeni sa Romom.

Čuveni Kaka je ovacije pred utakmicu doživeo prilično emotivno, uz suze, ali se posle radovao zajedno sa domaćom publikom, na krilima momka koji nosi upravo njegov dres.

Odličan meč je odigrao i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, koji je imao veliki broj direktnih duela sa desnim bekom Intera, Đedom Spensom. Posao nije bio lagan, s obzirom na brzinu i pokretljivost engleskog reprezentativca, ali su svi njegovi pokušaji da asistira nekom od igrača iz napada na kraju bili neuspešni.