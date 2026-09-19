Ko će dočekati Evroligu? Sjajan triler za treće mesto, Fener slomio u Dubai u finišu

Što se tiče poenterskog učinka, Tejlen Horton Taker je bio najefikasniji sa 23 poena, po 11 su ubacili Vejd Boldvin i Trent Forest, dok je 10 dodao Ševon Šilds.

U ekipi Dubaija istakli su se Eli Okobo i Davis Bertans sa po 14 poena, a zanimljivo je da niko više nije bio dvocifren, Do devet je brojao Mfiondu Kabengele, osam je dodao Tornike Šengelija, dok su sedam dali Mamadi Diakite i Filip Petrušev.

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Od početka utakmice je bilo jasno da će biti napeto. Ni jednima ni drugima nije prijao poraz u petak, pa su želeli makar treće mesto da osvoje, iako je i dalje reč o pripremama. U rosteru Fenera eksplodirao je Tejlen Horton Taker koji je na prepoznatljiv način dolazio do poena u tranziciji i prosto je bio nezaustavljiv kada god bi se zatrčao ka košu.

Dao je 16 poena u prvom poluvremenu, a na njegovim krilima turski gigant je došao do +8 na poluvremenu. Fenerbahče je igrao odličnu odbranu i zatvorio sve lidere Dubaija, pre svih Elija Okoba.

Napravio je Ćavi Paskval nekoliko taktičkih promena u nastavku i one su mu donele rezultat. Dubai se vratio u život upravo preko Okoba koji je pronašao ritam i povezao nekoliko dobrih poteza. Ekipa sa Bliskog istoka je čak i preokrenula rezultat i došla do pola koša prednosti.

Igralo se u egalu maltene do samog kraja. Sredinom četvrte deonice Vil Klajburn i Brekston Ki su doneli Feneru +6 i Dubai nikako nije mogao da se oporavio od toga. Odnosno za tako nešto nije ni imao vremena. Odbrana Jasikevičijusovog tima bila je glavni razlog ove pobede i definitivno treba očekivati da Fener tokom sezone ima minimalno top pet odbranu u celoj ligi.

Evroliga kreće za pet dana, ali pre nego što se u potpunosti okrenemo tom takmičenju, treba ispratiti i finale Superkupa koje od 19.00 igraju Olimpijakos i Real Madrid.