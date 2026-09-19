Toniju Parkeru nije valjao brat Ti Džej, a on je obrukao Tonijev Asvel u Superkupu Francuske

Od samog početka, Roan nije pokazao strah protiv evroligaša. Prvu četvrtinu dobio je sa 22:12. Ekipa Tonija Parkera već je imala deset izgubljenih lopti u prvih deset minuta, što se do poluvremena popelo na šesnaest.

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Međutim, i pored svega toga, Asvel je do poluvremena uspeo da se vrati u igru i priđe na dva poena zaostatka. Odbrana je bila disciplinovanija, a Tremont Voters se razigrao i postigao devet poena. Doprinos je dao i Mark Oven Fodžo Dada. Bivši igrač Nansija prikazao je svoju atletsku moć i kao niski centar pravio mnogo problema rivalu. Ujedno je on zajedno sa Taj Taj Vašingtonom bio najzaslužniji što je bilo nerešeno pred poslednja dva minuta.

Nerešen rezultat bio je na snazi do poslednje dve sekunde kada je Darijus Džonson pogodio dva penala. Pri izjednačenom rezultatu i osam sekundi do kraja, Amerikanac je posle tajm auta pretrčao čitav teren i izborio dva slobodna bacanja koja je pogodio.

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Što se poenterskog učinka tiče, Roan je predvodio Džonson sa 19 poena, dok je 14 ubacio Dilan Mama Afo, a osam je dao Derek Nidam, nekadašnji igrač Bešiktaša, Burse i Mornara. Na drugoj strani Voters je susret završio sa 20 poena, 10 je dodao Fodžo Dada, Dže Krauder je sakupio devet, dok je Peti Mils dao svega pet uz 3/12 iz igre. Doskorašnji centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj imao je šest poena i šest skokova.

Roan je obezbedio svoje mesto u finalu LNB Superkupa u kome će igrati sa boljim iz duela Pariz - Nanter. A što se Asvela tiče... Toni Parker i dalje ne zna za pobedu kao trener, jer je njegov tim izgubio sve tri pripremne utakmice, a sada i prvi zvaničan meč.