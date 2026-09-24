Ko kaže da ne valja Asvel? Parker naštimovao ekipu, pljusak trojki udavio Makabi

Dobra je bila borba posle prve četvrtine, gde je bilo nerešeno, da bi zatim Asvel u drugoj deonici zatrpao koš rivala i odigrao dobru odbranu, za dvocifrenu prednost. Izgleda da Džej Krauder, nekada jedan od najpouzdanijih 3&D igrača u NBA ligi, sila za Evroligu. Odličan je veteran, vidi se razlika, vidi se iskustvo. Mnogo je to velika razlika između najjače košarkaške lige sve i elitnog evropskog takmičenja, što pokazuje Krauder i u ovim godinama. Bio je igrač utakmice i nije imao Makabi nikakvih rešenja za njega. Ni u jednom trenutku.

Osim par puta kada bi bljesnuo napad Makabija, prepolovio zaostatak, pretio da dođe do egala i imao svoje minute, nije ovo bila ravnopravna borba. Mnogo je bio bolji Asvel, što je baš iznenađujuće. Možda se mnogi nisu nadali, ali eto – Toni Parker je ozbiljno naštimovao ekipu iz Vilerbana i odmah upisao prvu pobedu. Biće izgleda nezgodno sa Asvelom, niti će biti lak plen, niti sigurna pobeda za mnoge. A zamislite da su ostali svi oni igrači...

Šut za tri poena bio je ključ pobede. Asvel je pogodio čak 16 trojki i to iz 34 pokušaja za vrhunskih 47,1% uspešnosti spolja. Razbili su ih trojkama, što će očigledno biti glavno oružje Asvela. Još da Voters nije promašio svih pet, da je neku pogodio Sestina... Bilo bi još bolje.

Džej Krauder je utakmicu završio sa 19 poena (4/5 za tri), četiri skoka, četiri asistencije za indeks 25. Peti Mils dodao je 15 (3/6 za tri), uz tri asistencije. Fodžo Dada je imao 14 poena i pet asistencija, iskusni Lajti deset poena.

Kod Makabija su se istakli Džejlen Hord sa 15, Jam Madar sa 13 poena i osam asistencija i Roman Sorkin sa 11 poena.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

Dubai - Real Madrid 78:77

/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/

Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86

/Oturu 20 - Obst 19/

Crvena zvezda - Žalgiris

Panatinaikos - Pariz 91:72

/Fransisko 18 - Etijen 17/

Baskonija - Olimpijakos 89:106

/Loson 20 - Dorsi 25/

Barselona - Efes 89:82

/Brizuela 20 - Džejms 22/

Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74

/Krauder 19 - Hord 15/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama