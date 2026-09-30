Pokrenuo lavinu protiv Sitija, policija procenila da od danas više nije ugrožen i ukinula posebnu zaštitu

Odluka je zanimljiva i zbog činjenice da je Pinto u aprilu ove godine napadnut u Lisabonu. Prema dostupnim informacijama, tom prilikom zadobio je modricu iznad oka. Policija je bila obaveštena o incidentu, ali formalna prijava nije podneta.

Pinto je imao status zaštićenog svedoka od 2020. godine, kada je portugalskim vlastima omogućio pristup milionima fajlova koje je prikupio pre hapšenja. Ipak, portugalska policija sada je procenila da je nivo rizika po njegovu bezbednost dovoljno nizak da takva zaštita više nije potrebna.

Materijal je potom dospeo do nemačkog Špigla i partnera iz mreže "European Investigative Collaborations", a upravo su objavljeni dokumenti bili jedan od ključnih povoda da UEFA, a potom i Premijer liga, otvore zasebne istrage protiv engleskog prvaka.

Iako ostaje bez statusa zaštićenog svedoka, savetovano mu je da bude oprezan u kontaktima sa porodicom i da izbegava društvene mreže. To će možda biti posebno teško s obzirom na to koliko je poslednjih dana bio aktivan upravo na njima. Nakon što su se pojavile informacije o odluci u slučaju Mančester Sitija, Pinto je presudu nazvao "istorijskom za engleski fudbal“, a potom žestoko kritikovao rukovodioce kluba.

Prema njegovim rečima, ljudi iz Sitija godinama su se ponašali kao da mogu da rade bez posledica, uz ignorisanje pravila, regulatornih tela, integriteta takmičenja, drugih klubova i navijača.

"Godine i godine varanja, laganja i manipulacije konačno će imati posledice“, napisao je Pinto.

Njegova uloga u čitavoj priči odavno je kontroverzna. Pinto je u septembru 2023. godine osuđen na uslovnu četvorogodišnju kaznu zbog pokušaja iznude, neovlašćenog pristupa podacima i povrede tajnosti prepiske. Sa druge strane, deo fudbalske javnosti godinama ga predstavlja kao uzbunjivača koji je otvorio vrata jednog od najvećih curenja poverljivih podataka u istoriji sporta.

U slučaju Mančester Sitija, upravo su dokumenti povezani sa Fudbal Liksom pomogli da se otvore pitanja o načinu finansiranja kluba i njegovim komercijalnim poslovima. Siti je ranije uspeo da pred Sudom za sportsku arbitražu obori kaznu UEFA kojom mu je bio zabranjen nastup u evropskim takmičenjima, ali je slučaj pred Premijer ligom bio daleko širi.

Prema odluci komisije objavljenoj ove sedmice, Mančester Siti proglašen je krivim po 114 tačaka koje obuhvataju period od devet sezona, uz navode da je kroz fingirane komercijalne ugovore i netačno finansijsko izveštavanje prikriveno više od 900.000.000 funti finansiranja. Klub odbacuje zaključke i ima mogućnost žalbe.

Pinto se, međutim, nije zaustavio samo na Sitiju. Neposredno pre nego što je objavljeno da ostaje bez statusa zaštićenog svedoka, optužio je i predsednika FIFA Đanija Infantina da je, dok je bio generalni sekretar UEFA, učinio sve što je mogao kako bi Mančester Siti i Pari Sen Žermen prošli samo sa novčanim kaznama zbog kršenja finansijskog fer-pleja. O svemu tome mogli ste da čitate opširnije OVDE.