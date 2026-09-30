Cedevita Olimpija dala sve od sebe, ali nije mogla protiv Stjuarda

Gotovo svi mečevi u ovom kolu, pa tako i ovaj nije mogao da prođe bez prekida. Utakmica je kasnila pola sata zbog neispravne sirene, a kada je meč počeo španski tim je mnogo bolje izgledao. Burgos je konstantno bio u prednosti, u drugoj četvrtini otišao čak na plus 12. Uspela je Cedevita da se vrati zahvaljujući pomenutom tandemu, ali je slovenački tim konstantno bio u prednosti, pa makar ona bila i minimalan.

Zmajevi su vodili samo u prvom kvartalu, a onda u poslednjem kvartalu Entoni Kovan sa penala doneo minimalni plus gostima. Međutim, nije bilo koncetracije u odbrani, pa su tako poklonjena bacanja španskom timu, koji je opet poveo. Momenat odluke bila je trojka Stjuarda za plus četiri na 26 minuta do kraja. Pokušao je Lomaž da vrati kakvu-takvu nadu Mitrovićevom timu, ali je promašio trojku i sve je bilo rešeno.

Cedevitin Letonac završio je meč kao najefikasniji sa 22 poena, koliko je na drugoj strani postigao Stjuard, dok je Hrt u redovima gostiju brojao do 20.

EVROKUP, 1. KOLO

Utorak

Neptunas - Trento 73:76

/Franke 13 - Olivari 23/

Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73

/Lofton 22 - Kroket 22/

Tofaš - Kemnic 82:69

/Džons 13 - Fleming Džunior 18/

Le Man - Aris 74:87

/Stjuart 17 - Lidel 19/

Venecija - Frankfurt 104:72

/Kandi 14 - Svoup 11/

Sreda

Šiauljaj - London Lajons 74:71

/Henderson 24 - Skot 17/

Bahčešehir - Roma SPQR 91:78

/Rid 15 - Menion 29/

Riga - Tortona 86:84

/Šungu 23 - Hab 16/

Lijetkabelis - Bosna 75:72

/Fevrije 17 - Peri 14/

PAOK - Manresa 93:78

/Osman 23 - Noti 16/

Šljonsk - Budućnost 75:99

/Hiki 14 - Morgan 25/

Ulm - Botevgrad Balkan 98:84

/Votson Boj 19 - Mekoj 32/

Napoli - Burg 84:76

/Dovtin 19 - Voker 20/

Burgos - Cedevita Olimpija 85:81

/Stjuard 20 - Lomaž 20/

Tenerife - Turk Telekom /u toku/

Maksima Roma - Kluž /u toku/