Cedevita Olimpija dala sve od sebe, ali nije mogla protiv Stjuarda
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 23:14
Amerikanac predvodio domaćina u velikoj pobedi
Fantastičan meč odigrali su Burgos i Cedevita Olimpija. Izabranici Zvezdana Mitrovića pružili su odličan otpor favorizovanom rivalu, pogotovo ako se uzme u obzira sa kakvim su se sve zdravstvenim problemima bili okovanu uoči sezone.
Gledali smo fantastično nadmudrivanje dva Di Džej Stjuarda s jedne strane i tandema Cedevita Olimpije (Rihards Lomaž i Metju Hrt) s druge strane. Slovenački tim nije odigao je utakmicu iznad svojih očekivanja, ali je na kraju položio oružje pred timom iz Endesa lige, koji je slavio - 85:81.
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Gotovo svi mečevi u ovom kolu, pa tako i ovaj nije mogao da prođe bez prekida. Utakmica je kasnila pola sata zbog neispravne sirene, a kada je meč počeo španski tim je mnogo bolje izgledao. Burgos je konstantno bio u prednosti, u drugoj četvrtini otišao čak na plus 12. Uspela je Cedevita da se vrati zahvaljujući pomenutom tandemu, ali je slovenački tim konstantno bio u prednosti, pa makar ona bila i minimalan.
Zmajevi su vodili samo u prvom kvartalu, a onda u poslednjem kvartalu Entoni Kovan sa penala doneo minimalni plus gostima. Međutim, nije bilo koncetracije u odbrani, pa su tako poklonjena bacanja španskom timu, koji je opet poveo. Momenat odluke bila je trojka Stjuarda za plus četiri na 26 minuta do kraja. Pokušao je Lomaž da vrati kakvu-takvu nadu Mitrovićevom timu, ali je promašio trojku i sve je bilo rešeno.
Cedevitin Letonac završio je meč kao najefikasniji sa 22 poena, koliko je na drugoj strani postigao Stjuard, dok je Hrt u redovima gostiju brojao do 20.
EVROKUP, 1. KOLO
Utorak
Neptunas - Trento 73:76
/Franke 13 - Olivari 23/
Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73
/Lofton 22 - Kroket 22/
Tofaš - Kemnic 82:69
/Džons 13 - Fleming Džunior 18/
Le Man - Aris 74:87
/Stjuart 17 - Lidel 19/
Venecija - Frankfurt 104:72
/Kandi 14 - Svoup 11/
Sreda
Šiauljaj - London Lajons 74:71
/Henderson 24 - Skot 17/
Bahčešehir - Roma SPQR 91:78
/Rid 15 - Menion 29/
Riga - Tortona 86:84
/Šungu 23 - Hab 16/
Lijetkabelis - Bosna 75:72
/Fevrije 17 - Peri 14/
PAOK - Manresa 93:78
/Osman 23 - Noti 16/
Šljonsk - Budućnost 75:99
/Hiki 14 - Morgan 25/
Ulm - Botevgrad Balkan 98:84
/Votson Boj 19 - Mekoj 32/
Napoli - Burg 84:76
/Dovtin 19 - Voker 20/
Burgos - Cedevita Olimpija 85:81
/Stjuard 20 - Lomaž 20/
Tenerife - Turk Telekom /u toku/
Maksima Roma - Kluž /u toku/