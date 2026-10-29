Clássico dos Milhões: Vasko traži iskupljenje, Flamengo čuva tron

Sa 38 bodova iz 31 utakmice i učinkom od deset pobeda, osam remija i 13 poraza, Vasko još traži stabilnost koja bi mu omogućila da mirnije privede sezonu kraju. Ipak, domaći teren mogao bi da bude njegov saveznik.

Vasko je uspeo da odgovori na razočaranje pobedom nad Korintijansom rezultatom 3:2, i to posle preokreta. Bio je to važan podsticaj za ekipu trenera Pedra Emanuela , koja je prekinula niz od dva poraza i pokazala da još ima dovoljno napadačkog žara da se suprotstavi ozbiljnim protivnicima. Trijumf je dodatno udaljio crno-bele od opasne zone, ali nije izbrisao sve nedoumice. Odbrana je primila golove na poslednje tri utakmice, ukupno šest, što je posebno zabrinjavajuće pred susret sa ekipom koja raspolaže najubojitijim napadom u ovom duelu.

Vasko je u Kopa Sudamerikani poklekao pred Bokom Juniors, dok je Flamengo u Kopa Libertadoresu eliminisan od argentinskog Estudijantesa. Bol takvih poraza ne nestaje preko noći, ali brazilski fudbal ne ostavlja mnogo vremena za tugovanje. Pogotovo kada na drugoj strani terena stoji jedan od gradskih rivala, spreman da svaki trenutak slabosti pretvori u sopstvenu prednost.

Noćas (23.55) na stadionu Nilton Santos ponovo će se ukrstiti njihovi putevi, ovog puta u okviru 33. kola brazilske Serije A. U ovaj veliki okršaj rivali ulaze posle različitih prvenstvenih rezultata, ali sa sličnom svežom ranom iz kontinentalnih takmičenja. Oba tima nedavno su zaustavljena u polufinalima, i to pred sopstvenim navijačima.

U poslednjih pet utakmica na svom stadionu zabeležio je tri pobede, remi i poraz, a preokret protiv Korintijansa pokazao je da ekipa nije izgubila sposobnost da se podigne kada je najteže. Među igračima od kojih se očekuje da povuku ekipu napred izdvajaju se Andres Gomes, strelac pet prvenstvenih golova, Žoze Luis Rodrigez, autor četiri asistencije, i iskusni Tijago Mendeš, čija bi uloga u veznom redu mogla da bude presudna.

Ipak, preko puta stoji lider koji u Rio dolazi sa daleko čvršćim argumentima. Flamengo je posle pobede nad Atletiko Mineirom od 3:2 stigao do trećeg uzastopnog prvenstvenog trijumfa i produžio niz bez poraza na 13 utakmica. Ekipa trenera Leonarda Žardima osvojila je 70 bodova u 32 kola, uz 21 pobedu, sedam remija i samo četiri poraza. Sa 64 postignuta i 27 primljenih golova, crveno-crni pokazuju ravnotežu koja ih čini glavnim kandidatom za titulu, iako im Palmeiras diše za vratom i ne ostavlja prostor za opuštanje.

Flamengo je ove sezone pronašao načine da pobeđuje i kada odbrana nije savršena. To se videlo i protiv Atletiko Mineira, kada su dva primljena gola ipak ostala u senci još jednog trijumfa. Najveća opasnost po Vasko dolazi od Pedra, koji je postigao 15 prvenstvenih golova, dok je Samuel Lino sa osam asistencija jedan od ključnih kreatora igre. U sredini terena posebnu težinu ima Đorđijan de Araskaeta, igrač sposoban da jednim potezom promeni ritam utakmice i otvori prostor koji se do tada činio zatvorenim.

Gosti će, ipak, morati da se snađu bez suspendovanog Karaska, koji je sakupio tri žuta kartona, dok su Everton Arauho i Danilo i dalje van stroja zbog povreda. Očekuje se i povratak Emersona Rojala na desni bok, umesto Varele, dok bi u napadu trebalo da predvode Plata, Pedro i Samuel Lino. Vasko, sa druge strane, ima nedoumice oko spremnosti Paula Enrikea i Andresa Gomesa, koji se suočavaju sa lakšim povredama, a dodatni izazov predstavlja činjenica da ga već u nedelju čeka prvi polufinalni duel Kupa Brazila protiv Palmeirasa.

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Zbog zgusnutog rasporeda, trener Pedro Emanuel mogao bi da posegne za određenim promenama u sastavu. Ni istorija međusobnih susreta ne ide naročito naruku crno-belima. Flamengo u poslednjih šest duela nije pretrpeo poraz, uz tri pobede i tri remija, dok je poslednji okršaj završen rezultatom 2:2. Zanimljivo je, međutim, da su četiri od tih šest utakmica završene sa manje od tri gola, što upozorava da tradicija ovog derbija ne mora uvek da donese goleadu, bez obzira na napadački potencijal rivala.

23.55: (1,80) Korintijans (3,70) Mirasol (4,30)

Ulog je ovog puta dodatno pojačan borbom za vrh tabele i potrebom Vaska da potvrdi kako pobeda nad Korintijansom nije bila samo kratkotrajan bljesak. Domaćin ima publiku, motiv i dovoljno ofanzivnog potencijala da zagorča veče favoritu, ali Flamengo raspolaže većom širinom, boljom odbranom i znatno ubedljivijim kontinuitetom. U Derbiju Miliona, naravno, brojke nikada ne izlaze prve na teren. Ipak, kada se strasti rasplamsaju, a tribine Nilton Santosa postanu pozornica još jedne gradske fudbalske drame, Flamengo će imati više razloga da veruje kako bi iz ovog okršaja mogao da izađe sa punim plenom.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

BRAZIL 1- 33. KOLO

Utorak

Bragantino – Šapekoense 3:0 (1:0)

/Jan 43, 51, Moskera 90/

Santos – Palmeiras 0:0

Fluminense – Internasional 2:1 (0:0)

/Herkules 78, Akosta 90+7 – Patrik 46/

Sreda

Baija – Sao Paulo 3:2 (2:2)

/Rodrigo 6, Erik Pulga 10, Viktor 81 – Mora 43, Bobadilja 45+5/

Remo – Botafogo 2:1 (1:0)

/Žaža 8, Piko 54 – Edenilson 83/

23.30: (2,65) Atletiko Mineiro (3,60) Kruzeiro (2,50)

23.55: (1,80) Korintijans (3,70) Mirasol (4,30)

23.55: (4,00) Vasko da Gama (4,00) Flamengo (1,85)

Petak

01.30: (2,30) Gremio (3,50) Paranaense (3,00)

***kvote su podložne promenama