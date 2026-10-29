Pariz se razigrao u Beogradu za savršeno duplo kolo

Bolje je ušao Pariz u utakmicu, gde opet Makabijeva odbrana nije postojala, kao protiv Crvene zvezde. Dokosi je bio dobar iz reketa, trojke su se ređale i najvećih +9 su gosti imali pred kraj prve deonice, posle koje su bili u plusu osam poena. Druga četvrtina je već bila jako loša za Pariz, koji maltene ništa nije mogao da pogodi. Ubacili su samo četiri šuta iz 15 pokušaja, za tri su gađali 1/9, sa linije za slobodna bacanja 1/5, baš loše. U prva četiri minuta drugog kvartala je tek Faje dao jedan koš, dok Makabi velikom serijom dolazi prvo do izjednačenja, onda i do preokreta.

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Svi su bili raspoloženi u toj drugoj četvrtini, posebno Roman Sorkin i Kiton Valas, a Pariz je imao sreće što je Makabi u jednom trenutku stao. Kao da su uzeli pelcer od protivnika, nisu ni oni ništa mogli da pogode, makar da su nešto ubacili imali bi verovatno i dvocifrenu prednost. Parižani su došli opet do vođstva pred ulazak u poslednji minut, mada je Sorkin opet bio precizan na 30 sekundi do kraja i Makabi je otišao na veliki odmor sa poenom viška.

Što nije išlo nijedne ni druge u drugoj četvrtini, vratilo se u trećoj. Pljuštalo je na obe strane, posebno u šutevima spolja, čak 59 poena za deonicu kao da je NBA liga i stvarno brza i zanimljiva košarka je bila. Opet je Makabi imao najvećih pet poena prednosti u jednom trenutku i ponovo se Pariz vratio u igru, pa je sve vreme bila neka rezultatska klackalica, sve do završna dva minuta. Poveli su gosti posle dve vezane trojke, na 28 sekundi do kraja deonice im je Maozinja doneo i +6, ali onda Makabi sa šest vezanih poena u završnici, konkretno trojkom Bonzija Kolsona za kraj četvrtine, dolazi do izjednačenja.

Brzinski je Pariz došao do velikih +8 u poslednjoj četvrtini, održavali su višak odličnom timskom igrom i na tri i po minuta do kraja je bilo pitanje ima li Makabi još goriva da se vrati i zakuva utakmicu u završnici. Usledila je bitka Klarka i Hifija, koji nije dozvoljavao nikako Makabiju da priđe, pošto je francuski reprezentativac imao odgovor za sve što je domaćin radio. Najveću priliku da se vrate dobili su na dva minuta do kraja, kada je Kolson pogodio trojku uz faul i to nesportski, ali je promašio dodatno slobodno bacanje, da bi zatim Klark napravio faul u napadu.

Jam Madar je pogodio trojku za minus pet, međutim na to je dodao faul dok lopta nije bi izvedena i jedan flouter kasnije koji je bacio o ivicu table, dok je Pariz sa linije za slobodna bacanja stavio tačku na meč.

Do pobede su Pariz predvodili Nadir Hifi sa 26, Etjen sa 13, Erera sa 12, Džonson sa 11 poena, osam skokova i pet asistencija i Dokosi sa deset poena. Kod Makabija su se istakli Klark sa 21, Sorkin i Kolson sa po 16, Jam Madar sa 13 poena i devet asistencija i Briset sa 11 poena.

EVROLIGA - 9. KOLO

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Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Vašington 16/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče /u toku/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama