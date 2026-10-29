Brejk šanse kao noćna mora: Štruf prvi put u karijeri srušio Đokovića
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 22:07
Nemac tek u devetom pokušaju uspeo da savlada srpskog asa
Nije mali broj igrača koji su završili karijere u eri dominacije Novaka Đokovića, a da nijednom nisu savladali najboljeg igrača u istoriji ovog sporta, ali se među njima neće naći Jan Lenard Štruf. Nakon osam poraza u isto toliko međusobnih okršaja, nemački teniser je savladao srpskog asa i eliminisao ga u drugom kolu turnira u Bazelu – 6:7(4), 7:5, 7:6(4).
Novak je napravio previše propusta tokom meča, nije uspeo da iskoristi čak šest brejk šansi, što je bilo previše da bi se došlo do pobede. Đokoviću nije bilo dovoljno ni to što je vodio sa 1:0 u setovima, ali ni što je protivnik imao čak 20 više neiznuđenih grešaka. Smiren je bio Nemac u odlučujućim momentima meča i otišao u četvrtfinale gde ga čeka Portugalac Nuno Boržes, dok je Srbin sada prilično daleko od završnog mastersa.
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U prvom setu vodila rovovska borba u kojoj su oba tenisera na siguran način čuvala svoj servis, oslanjajući se na razorne udarce i serije asova. Iako je Novak Đoković tokom većeg dela delovao za nijansu agresivnije i sigurnije u polju, nemački teniser uspevao je da drži priključak zahvaljujući ubitačnom servisu i odličnoj igri na mreži. Uspeo je da se izvuče Štruf iz nekoliko opasnih situacija, uključujući dramatični gem od čak osam minuta, pri rezultatu 3:3. Ključni trenutak prvog seta odigrao se u samoj završnici, kada je Đoković najpre uspeo obezbedi taj-brejk, a potom u svom stilu iskontrolisao situaciju na terenu. Iako je Štruf pokušao da odgovori novim asovima i hrabrim izlascima na mrežu, Novak je preciznim dijagonalama i smirenošću u presudnim razmenama udaraca slomio otpor rivala, došao do mini-brejka i rutinski priveo prvi set u svoju korist.
Drugi set je takođe doneo ozbiljno nadmetanje, Đoković je konstantno bio u situacijama da prelomi meč, ali nije uspeo da iskoristi čak četiri brejk lopte. Dva puta nije uspeo u trećem gemu, i po jednom u petom i 11, pa je opet morao da servira za opstanak u meču. Prvi set je bio naporan i trajao je 51 minut, delovalo je da će drugi biti duži, ali ga je Štruf skratio na 50 minuta, iskorsitivši prvu brejk loptu i izjednačio na 1:1 u setovima.
Treći set je takođe bio na konstantnoj klackalici, ali su dvojica tenisera bila daleko sigurnija na svom servisu. Novak je prvu brejk šansu imao u prvom gemu, a drugu čak u devetom. Međutim, ponovo nije uspeo... Došao je tad 0/6 kada su brejkovi u pitanju i više mu se nijednom nije ukazala prilika. Išlo se gem po gem do novog taj-brejka, a tamo je Štruf bio u boljem momentu, obezbedio je tri meč lopte, dve propustio, ali je onda defnitivno slomio srpskog tenisera.