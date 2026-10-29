Brejk šanse kao noćna mora: Štruf prvi put u karijeri srušio Đokovića

U prvom setu vodila rovovska borba u kojoj su oba tenisera na siguran način čuvala svoj servis, oslanjajući se na razorne udarce i serije asova. Iako je Novak Đoković tokom većeg dela delovao za nijansu agresivnije i sigurnije u polju, nemački teniser uspevao je da drži priključak zahvaljujući ubitačnom servisu i odličnoj igri na mreži. Uspeo je da se izvuče Štruf iz nekoliko opasnih situacija, uključujući dramatični gem od čak osam minuta, pri rezultatu 3:3. Ključni trenutak prvog seta odigrao se u samoj završnici, kada je Đoković najpre uspeo obezbedi taj-brejk, a potom u svom stilu iskontrolisao situaciju na terenu. Iako je Štruf pokušao da odgovori novim asovima i hrabrim izlascima na mrežu, Novak je preciznim dijagonalama i smirenošću u presudnim razmenama udaraca slomio otpor rivala, došao do mini-brejka i rutinski priveo prvi set u svoju korist.

Drugi set je takođe doneo ozbiljno nadmetanje, Đoković je konstantno bio u situacijama da prelomi meč, ali nije uspeo da iskoristi čak četiri brejk lopte. Dva puta nije uspeo u trećem gemu, i po jednom u petom i 11, pa je opet morao da servira za opstanak u meču. Prvi set je bio naporan i trajao je 51 minut, delovalo je da će drugi biti duži, ali ga je Štruf skratio na 50 minuta, iskorsitivši prvu brejk loptu i izjednačio na 1:1 u setovima.

Treći set je takođe bio na konstantnoj klackalici, ali su dvojica tenisera bila daleko sigurnija na svom servisu. Novak je prvu brejk šansu imao u prvom gemu, a drugu čak u devetom. Međutim, ponovo nije uspeo... Došao je tad 0/6 kada su brejkovi u pitanju i više mu se nijednom nije ukazala prilika. Išlo se gem po gem do novog taj-brejka, a tamo je Štruf bio u boljem momentu, obezbedio je tri meč lopte, dve propustio, ali je onda defnitivno slomio srpskog tenisera.