Moneke euforičan: Koloko, moj Bože! Najbolji meč otkako sam u Zvezdi

Pre nekoliko dana Moneke je izjavio da je Ibon Navaro “košarkaški genije” . “Zna igru, razmišlja o njoj na izuzetan način, trebalo je da bude evroligaški trener mnogo ranije... Ako prihvatite njegov sistem, u nekom trenutku će sve kliknuti i biće zabavno igrati njegovu košarku. Prošla utakmica je bila dobra, ali ovo je ona koju sam čekao. Ako nastavimo da igramo ovako – ko zna šta može da se dogodi. Čestitam mu” .

Onda je reč uzeo Kristijan Koloko.

”Uvek je sjajno ostvariti dve ovakve pobede pred svojim navijačima, osećaj je sjajan. Igrali smo odličnu utakmicu, energija je bila na pravom nivou, kao i odbrana... Sjajna utakmica. Imamo utakmicu za vikend, a onda i Evroligu naredne sedmice. Moramo da ostanemo na zemlji”.

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Igrači su osetili momenat, da je važno ostvariti dve pobede.

”Tako je, potrudili smo se da pobedimo i da uđemo lakše u naredne utakmice. Držali smo intenzitet sve vreme jako dobro i zato je rezultat ovakav. Saigrači su me prihvatili odmah i brzo je sve kliknulo. Sjajna grupa ljudi i trenera. Olakšali su mi posao”.

Na kraju je pričao i trener Ibon Navaro.

”Hteo bih da istaknem rolu Nika Vajlera Beba, sa svojom odbranom na Andiju Obstu. Bio je neverovatan, nije mu dao loptu. Ostatak ekipe je mnogo pomogao u kolektivnoj odbrani, ali bilo je jako važno zaustaviti Obsta koji je ključni čovek njihove ekipe. Ovo je jedna od glavnih stvari. Ekipa je dobra, sa dobrom energijom, mada još imamo problem sa defanzivnim skokom. Imamo momente kada nismo u pravom ritmu, kada zakasnimo delić sekunde, zato moramo još da radimo”, rekao je Navaro i dodao:

”Sledi nam sedam gostovanja u narednih osam utakmica. Pobedili smo dve od tri utakmice u gostima, idemo na gostovanja sa dobrom energijom, svi igrači su tu osim Stefana Miljenovića. Probaćemo da uradimo dobar posao”.

Crvena zvezda u nedelju dočekuje Široki, a onda u petak gostuje Olimpijakosu.