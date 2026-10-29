Gavel posle debakla u Beogradu: Čestitke Navaru i Zvezdi, pomogli smo im
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 22:14
Trener Bajerna iz Minhena Anton Gavel bio je razočaran igrom i izdanjem svoje ekipe na meču protiv razigrane Zvezde u Beogradu
Na konferenciji za medije posle meča u Beogradskoj Areni i ubedljive pobede Crvene zvezde (103:73) prvi trener Bajerna iz Minhena Anton Gavel rekao je da je protivnik zasluženo slavio, ali da je njegov tim u tome "pomogao".
"Čestitke treneru Navaru i Zvezdi na pobedi, njegova ekipa ju je zaslužila. Bili smo previše meki, nismo bili tu kao tim. Ne smemo da izgledamo ovako u evroligaškim utakmicama", počeo je Gavel svoje obraćanje u press sali u Areni.
Crvena zvezda je pregazila goste iz Minhena i tako došla do šeste pobede u Evroligi ove sezone, dok je Bavarcima to ukupno sedmi poraz u takmičenju.
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Na pitanje da prokomentariše igru protivnika i svoju nervozu, kazao je:
"Bila je ovo dobra utakmica Zvezde, ali smo je mi učinili lakom. Kod ovakvih poraza uvek treba gledati sebe i ogledalo. Što se moje nervoze tiče, to je bilo zato što nisam mogao da verujem kako smo izgledali na terenu i poželeo da sam i sam da uđem u igru", iskren je bio Gavel.