Gavel posle debakla u Beogradu: Čestitke Navaru i Zvezdi, pomogli smo im

Na konferenciji za medije posle meča u Beogradskoj Areni i ubedljive pobede Crvene zvezde (103:73) prvi trener Bajerna iz Minhena Anton Gavel rekao je da je protivnik zasluženo slavio, ali da je njegov tim u tome "pomogao".

"Čestitke treneru Navaru i Zvezdi na pobedi, njegova ekipa ju je zaslužila. Bili smo previše meki, nismo bili tu kao tim. Ne smemo da izgledamo ovako u evroligaškim utakmicama", počeo je Gavel svoje obraćanje u press sali u Areni.

Crvena zvezda je pregazila goste iz Minhena i tako došla do šeste pobede u Evroligi ove sezone, dok je Bavarcima to ukupno sedmi poraz u takmičenju.