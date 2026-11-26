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KRAJ: Litvanija - Srbija 97:78
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čet. 26.11.26. | 17:05
Pratite sa nama meč iz Klaipede gde Srbija igra meč kvalifikacija za Mundobasket
Kvalifikacije za Mundobasket
Grupa J
LITVANIJA - SRBIJA
/22:16, 24:16, 24:28, 27:18/
Dvorana: Sviturio arena, Klaipeda
Sudije: Konde, Markes, Cekareli
Litvanija: Blazevič 8, Normantas 23, Radževičius 19, Olisevičius 6, Klisevičius, Brazdeikis 16, Maldunas, Birutis 4, Masiulis 3, Marčiulonis 4, Gedraitis 2, Sargunas 4, Sirvidis 8.
Srbija: Miletić, Momirov 3, Koprivica 8, Kovačević 2, Smailagić 24 (4/5 za dva, 2/3 za tri), Stefanović 14, Đurišić 2, Avarmović 11, Novak 2, Lučić, Barna 8, Mitrović 4.
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košarkaška reprezentacija Litvanijekošarkaška reprezentacija SrbijeKvalifikacije za Mundobasket 2027
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