Još jednom – Izraelci se nisu mešali. Ali je gruzijska policija odmah skočila da oduzme tu zastavu Palestine na tribinama, jer su, kao što dobro znamo, političke provokacije nedozvoljene na utakmicama Uefe i kad je situacija mirna, kamoli sad. Samo što su Gruzini to prilično ozbiljno shvatili i tu su počeli prvi problemi. Ni ultrasi Bešiktaša nisu ostali dužni. Čupali su stolice i koristili ih kao oružje. Naprotiv, na trenutke je izgledalo kao da će policajcima biti potrebna pomoć. Branili su se pripadnici reda i mira suzavcem i palicama.

Izgledalo je na trenutke da će se sve brzo smiriti, ali nedugo potom – novi sukobi. Još žešći. Policija je sada odgovorila bez milosti. Jedan navijač Bešiktaša je u tom metežu pao sa tribina na teren. Iznesen je sa terena na nosilima dok su igrači Bešiktaša molili navijače da se smire. Nije vredelo.

Na kraju, nije samo taj jedan navijač iznesen na nosilima, već više njih. I nije bilo druge no da se utakmica prekine u 23. minutu. Nastavljena je posle prekida od nekih pola sata.