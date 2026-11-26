Haos i prekid u Batumiju! Gruzini bez milosti prema navijačima Bešiktaša, povod – zastava Palestine
Vreme čitanja: 4min | čet. 26.11.26. | 19:44
Veliki neredi na utakmici sa Hapoel Ber Ševom
Trebalo je da bude bezbednije. Pre svega za Izraelce, jer opšte je poznato da nisu dobrodošli u Turskoj. I za njih jeste bilo bolje što je meč Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe preseljen u Batumi. Ali će navijači istanbulskih Crnih orlova po zlu pamtiti sudar u Gruziji.
Ne zbog Izraelaca, oni se nisu mešali. Gruzijska policija bila je nemilosrdna. A, sve je počelo zbog palestinske zastave kojom su Turci provocirali nominalne goste iz Izraela. I naravno transparenta kojima su se protivili “okupaciji Palestine” i zalagali za njeo oslobođenje. Na meti su bili i Gruzijci, aktuelni domaćini. Još pre početka utakmice Turci su nosili transparente sa parolom "Batumi 82". Proglašavajući tako gruzijski grad 82. provincijom Turske.
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Još jednom – Izraelci se nisu mešali. Ali je gruzijska policija odmah skočila da oduzme tu zastavu Palestine na tribinama, jer su, kao što dobro znamo, političke provokacije nedozvoljene na utakmicama Uefe i kad je situacija mirna, kamoli sad. Samo što su Gruzini to prilično ozbiljno shvatili i tu su počeli prvi problemi. Ni ultrasi Bešiktaša nisu ostali dužni. Čupali su stolice i koristili ih kao oružje. Naprotiv, na trenutke je izgledalo kao da će policajcima biti potrebna pomoć. Branili su se pripadnici reda i mira suzavcem i palicama.
Izgledalo je na trenutke da će se sve brzo smiriti, ali nedugo potom – novi sukobi. Još žešći. Policija je sada odgovorila bez milosti. Jedan navijač Bešiktaša je u tom metežu pao sa tribina na teren. Iznesen je sa terena na nosilima dok su igrači Bešiktaša molili navijače da se smire. Nije vredelo.
Na kraju, nije samo taj jedan navijač iznesen na nosilima, već više njih. I nije bilo druge no da se utakmica prekine u 23. minutu. Nastavljena je posle prekida od nekih pola sata.
Sukoba je bilo i van stadiona, a još tokom prekida svi turski klubovi su - kao po komandi - izrazili solidarnost sa Bešiktašem, čak i najveći rivali poput Fenerbahčea i Galatasaraja.
Svi zajedno su zatražili od Uefe da preispita odluku da turske klubove primorava da utakmice protiv Izraela odigravaju na neutralnom terenu. Mada je sada sasvim jasno da bi teško mogli da budu odigrani u samoj Turskoj.