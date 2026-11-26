Vrlo je jasno da ćemo meč sa Azurima dočekati u potpuno drugačijem sastavu u odnosu na ono što smo videli u Klaipedi, jer se očekuje dolazak većine evroligaških asova sa spiska Dušana Alimpijevića, samo ostaje da vidimo ko će se uz momke iz redova večitih pridružiti trening kampu.

Nemamo šta mnogo da zamerimo ekipi koja je izašla na košarkaško borilište u Klaipedi. Nismo izgledali dobro, ali nismo ni mogli više sa tek nekoliko dana zajedničkog rada. Ponovo smo protivniku dozvolili da napravi veliku zalihu poena, pre nego što smo počeli konačno da igramo kako možemo u trećoj deonici, ali i tada nam je trebalo malo sreće i više odvažnosti da možda uđemo u neizvesniji finiš. Ukratko - platili smo cenu neuigranosti. I sada treba popraviti utisak protiv Italije.

Svakako, Litvanci su više hteli pobedu, opterećeni pritiskom moranja i oni su istu isporučili. Nošeni odličnom podrškom sa tribina i navijačima koji su svih 40 minuta bili vrlo aktivni u svemu što se dešava na parketu, sila sa Baltika se vratila u život i vratila nadu u plasman na Mundobasket. Proradilo je staro oružje Litvanaca, pogodili su 10 trojki uz impresivnih 50 odsto uspešnosti i mi sa tim nismo mogli da se nosimo. Probali smo drugačije, igrom unutra jer šuterski nismo bili na nivou i dugo nam je trebalo da vežemo dva-tri dobra šuta. Sve je to, ipak, bilo nedovoljno. No, idemo dalje...

Pisaće se da se Alen Smailagić vratio u reprezentaciju posle pet godina i bio najbolji u redovima Srbije sa 24 poena (6/8 iz igre, 10/12 slobodna bacanja) i tri skoka. Šteta zbog svih povreda i izostanaka u prethodnim godinama, jer se i na primeru večerašnjeg meča pokazalo da može i koliko da bude koristan za nacionalnu selekciju. Pamtiće se i to da su debitantske minute u dresu A selekcije odigrali Petar Kovačević i Lazar Stefanović, puleni Nenada Stefanovića iz Igokee. Sve ostalo možemo da iskoristimo kao dobru školu za preostale tri utakmice kvalifikacija, da vidimo gde smo grešili i šta smo mogli bolje, kako smo opteretili rivala u toj trećoj četvrtini i da shvatimo da možemo tako da igramo i u dužem intervalu, samo kada hoćemo.

Aleksa Avramović (©FIBA Basketball)

Slabo veče imao je Aleksa Avramović. Najiskusniji među ovim reprezentativcima Srbije proveo je na parketu više od 30 minuta, ali osim onoga što je dao posle odmora na poluvremenu, nije ponudio mnogo više. Ubacio je 11 poena, uz 5/16 iz igre, odnosno tek 1/9 sa distance. Da li je sam sebi stavio balast na leđa zbog toga što su očekivanja bila velika ili je nešto drugo bilo u pitanju, ipak dugo mu je trebalo da se pronađe, ali i taj period dobre igre bio je kratkog daha... Filip Barna i Balša Koprivica dopisali su po osam poena, dok je Lazar Stefanović bio na 14, uz dve asistencije.

Selektor Alimpijević odlučio se za praktično najjaču petorku na startu, sa Aleksom Avramovićem na "kecu", Nikolom Đurišićem i Filipom Barnom spolja, odnosno Alenom Smailagićem i Lukom Mitrovićem na unutrašnjim pozicijama. Takva odluka dala je dobar početni impuls, ali, nažalost, ništa više od toga.

Očekivano, nedostajali su nam defanzivni automatizmi i tu smo najviše patili tokom utakmice, mada nije ni bilo realno očekivati da će potpuno nove petorke, sa nekoliko debitanata, dostići optimalan nivo uigranosti za dva-tri treninga... Ali, verovatno je i selektor insistirao na tome da se ne ulazi sa previše respekta u duel i na fokusu, još i pre sudijskog podbacivanja...

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

U napadu smo dobro počeli, ali smo i tu ubrzo ostali bez daha, pa smo poluvreme okončali slabo. Rano je iskočio Smailagić i maltene je na svojim leđima držao napad Srbije u najvećem delu prvog poluvremena. Njegovo prisustvo na skoku pravilo probleme protivniku, dok su Barna i Đurišić brzo pronašli način da probiju prvu liniju odbrane i dođu do koša. Zahtevao je Alimpijević više čvrstine u odbrani, ali nam je nedostajalo koncentracije, što je počelo da se oseća i na drugom kraju parketa. Smailagićeva trojka, potom i iznuđena tri slobodna bacanja, kao i polaganja Đurišića, Barne i Avramovića iz tranzicije držali su nas u igri tokom prve polovine uvodnog kvartala. Ipak, sa promenama i ulaskom druge petorke izgubili smo oštrinu. Počeli su igrači u belim dresovima da traže rešenja koja, objektivno, nisu bila najbolja i tada smo polako počeli da gubimo korak sa rivalom.

Alen Smailagić (©FIBA Basketball)

Velike probleme nam je, pomalo neočekivano, napravio Gitis Radževičijus pod košem i sa pet vezanih poena pokrenuo seriju Litvanije 9:2, posle koje je na semaforu pisalo 20:14. Poput Litvanaca, ni mi se nismo najbolje snalazili u odbrani reketa, međutim, još više je zabolelo kada je protivnik pronašao šuterski ritam. Ignas Sargijunas ubacio je prvu trojku pred kraj deonice, na isti način je reagovao i Ignas Brazdeikis na otvaranju drugog kvartala i upravo su nas ti hici kao da su potpuno izbacili iz takta. Morao je Alimpijević da reaguje i vrati na parket veći deo startne petorke, ali se po pristupu litvanskih košarkaša osetilo da su za ovu utakmicu bili motivisaniji. I ne treba to da iznenadi. Igrali su pred dupke punom Šviturio arenom, a pozicija na tabeli praktično ih je naterala da večeras krenu na sve ili ništa.

Kako je vreme prolazilo, sve više su do izražaja dolazili nedostatak koncentracije i neuigranost, a ponestajalo nam je i energije da se nosimo sa protivnikom koji je bio u naletu. Već polovinom druge četvrtine Olisevičijus i Normantas odveli su Litvaniju do prve dvocifrene prednosti (30:18), zbog čega je selektor Alimpijević morao da zatraži minut predaha. Ni tajm-aut nas nije previše umirio. Od Brazdeikisove trojke za 25:16, Litvanija nas je u narednih šest minuta nadigrala sa 17:8 i baš posle realizovanih slobodnih bacanja košarkaša Unikahe stigla do dotad maksimalnih 18 poena prednosti (42:24).

Odnos pogođenih i promašenih šuteva u prvom poluvremenu (Srbija desno)

Do poluvremena su nam Smailagić i Koprivica dali malo daha i smanjili zaostatak na nešto prihvatljivijih 14 poena (32:46). No, za nastavak utakmice bio nam je potreban sasvim drugačiji pristup, više čvrstine u odbrani i, pre svega, boljih timskih rešenja u napadu. Jer, niti je Smailagić mogao sam, niti smo mogli da se nadamo boljem rezultatu sa samo devet realizovanih šuteva iz igre i tek nešto više od 30 odsto uspešnosti (9/29), odnosno samo jednom realizovanom trojkom iz deset pokušaja, onom na samom otvaranju utakmice... Litvanci su bili na skroz drugom kraju skale, sa skoro 60 odsto realizovanih pokušaja iz igre (18/32) i komotnih 7/15 van linije 6,75 metara. Normantas sa 11, odnosno Radževičijus i Brazdeikis sa po 10 poena predvodili su listu strelaca.

Baš ono što nam je toliko falilo u prvom delu, ponudili smo u trećoj četvrtini. Ali, to je suštinski bio naš maksimum večeras, a da su se malo bolje otvorile karte u samoj završnici tog dela utakmice, možda bi i četvrti kvartal bio drugačiji... Trebalo nam je vremena da uhvatimo bolji ritam, a kada smo shvatili da možemo i da Litvanija nije takav bauk, brzo smo topili zaostatak. Posle Mitrovićevih poena ispod koša, Avramović je dobro pročitao situaciju i ukrao loptu i otvorio igru iz tranzicije u kojoj je ponovo Smailagić bio na visini zadatka. Posle samo minut Srbija je naterala Dainijusa Adomaitisa na tajm-aut koji je, istina, vratio Litvaniju u potrebni balans.

Odmah nakon pauze Brazdeikis je vezao dva pogotka, prvo je ubacio dugu dvojku pošto je gazio liniju za tri poena, a onda je poentirao i pod košem, čime je poništio sve što su naši momci uradili. Držali su se Litvanci na dvocifrenoj prednosti tokom najvećeg dela trećeg kvartala, međutim, u poslednja tri minuta imali smo fantastičnu priliku da dođemo do egala pred odlučujući period susreta, ali nismo izdržali. Trojka Lazara Stefanovića vratila nas je na jednocifreni zaostatak (53:62), a onda je Barna poentirao uz faul. Nije iskoristio dodatno slobodno bacanje, ali smo uspeli da se izborimo za novi posed iz kojeg je Stefanović ubacio još jednu trojku, što je za nas bio idealan scenario. Na minut i po do kraja perioda zaostajali smo samo šest poena (58:64) i činilo se da bismo mogli da ih uhvatimo u mašinu. No, to se nije dogodilo. Deividas Sirvidis vratio je istom merom već u sledećem napadu, Avramović je poentirao iz kontakta, a onda smo primili trojku od Radževičijusa na sekund do kraja četvrtine. Osetilo se da nam nedostaje svežine, ponovo smo počeli da srljamo u napadu i pravimo greške koje su Litvanci kažnjavali.

Serijom 14:0 Sirvidis, Masijulis i Normantas odveli su svoju ekipu na ogromnih +21 (81:60) pred zaključnih osam minuta, i tu smo mogli samo da potpiđemo kapitulaciju. Popustili su nam i živci, što nije bilo neočekivano jer nismo imali suđenje na adekvatnom nivou, pa je Luka Mitrović iskalio nezadovoljstvo na portugalskom arbitru Paulu Markesu zbog dosuđenog faula nad Masijulisom. Dobio je tehničku, pa isključenje, a Litvanci su dobili pet slobodnih bacanja i loptu sa strane. Koliko su i sudije bile ispod nivoa, pokazuje i to da nikako nisu mogle da se usaglase sa delegatom i zapisničkom klupom oko broja penala, zbog čega ne samo da su glasno negodovali litvanski navijači, već je i selektor Alimpijević otresito reagovao i tražio da se konačno reše sporna pitanja, kako bi se utakmica privela kraju.

Sada nam ostaje da predahnemo i da se nadamo mnogo boljem izdanju u nedelju protiv Italije kod kuće. Taj meč igraće se od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

Kvalifikacije za Mundobasket

Grupa J

LITVANIJA - SRBIJA 97:78

/22:16, 24:16, 24:28, 27:18/

Dvorana: Sviturio arena, Klaipeda

Sudije: Konde, Markes, Cekareli

Litvanija: Blazevič 8, Normantas 23, Radževičius 19, Olisevičius 6, Klisevičius, Brazdeikis 16, Maldunas, Birutis 4, Masiulis 3, Marčiulonis 4, Gedraitis 2, Sargunas 4, Sirvidis 8.

Srbija: Miletić, Momirov 3, Koprivica 8, Kovačević 2, Smailagić 24 (4/5 za dva, 2/3 za tri), Stefanović 14, Đurišić 2, Avarmović 11, Novak 2, Lučić, Barna 8, Mitrović 4.