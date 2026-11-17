KRAJ: Olimpija Milano - Crvena zvezda 91:77
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uto. 17.11.26. | 19:22
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EVROLIGA, 12. KOLO
OLIMPIJA MILANO - CRVENA ZVEZDA 91:77
/26:20, 16:24, 24:17, 21:16/
Dvorana: Unipol Forum
Sudije: Huan Karlos Garsija, Đordi Alijaga, Maksim Buber.
Olimpija Milano: Burnel 12, Kol 3, Rajt 10, Diop 4, Tonut -, Bolmaro 15, Tompson 12, Riči 2, Hol 9, Gudurić 5, Metjuz 9, Piters 10
Crvena zvezda: Džons 10, Vajler Beb 3, Davidovac 0, Karter 21, Dobrić 3, Izundu 7, Đurišić 1, Boldvin 6, Nvora 9, Koloko 8, Odželej 9, Kremer 0
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