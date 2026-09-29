KRAJ: Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92

uto. 29.09.26. | 20:15

Pratite uz Mozzart Sport sva dešavanja iz pariske Adidas arene

!!! KVOTE !!!

EVROLIGA, 2. kolo

Pariz – Partizan Mozzart Bet
/18:15, 22:29, 23:23, 16:15/

Dvorana: Adidas arena

Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis i Serđo Manuel

Pariz: Voren 14, Hifi 19, Tarpi, Kavalieri 4, Nilikina 3, Erera 9, Roden 14 + 9sko, Etijen 7, Dokosi, Faje 3, Morgan 6, Homes.

Partizan: Olman 10, Džons 20 + 5as, Vildoza 16 + 5ul, Tompson 3, Nakić, Tanasković 9, Hejs 2, Lakić 3, Stivens 8, Džekiri 15, Pajola 6, Si.

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EvroligaKK ParizKK Partizan
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