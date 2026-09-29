KRAJ: Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92
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uto. 29.09.26. | 20:15
Pratite uz Mozzart Sport sva dešavanja iz pariske Adidas arene
EVROLIGA, 2. kolo
Pariz – Partizan Mozzart Bet
/18:15, 22:29, 23:23, 16:15/
Dvorana: Adidas arena
Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis i Serđo Manuel
Pariz: Voren 14, Hifi 19, Tarpi, Kavalieri 4, Nilikina 3, Erera 9, Roden 14 + 9sko, Etijen 7, Dokosi, Faje 3, Morgan 6, Homes.
Partizan: Olman 10, Džons 20 + 5as, Vildoza 16 + 5ul, Tompson 3, Nakić, Tanasković 9, Hejs 2, Lakić 3, Stivens 8, Džekiri 15, Pajola 6, Si.
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