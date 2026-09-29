Džered Batler: Svi žele sve i odmah; utisak je da još nismo tim

Bez obzira na - 0:2 na početku Evrolige bek Crvene zvezde i dalje veruje u tim. "Ne mislim da je stvar u tome da pokažemo talenat. Potrebno je da imamo samopouzdanje i svest o tome da smo tim. Osećam da imamo gomilu pojedinaca koji pokušavaju da se uklope i imam utisak da još nemamo taj osećaj da smo tim".

Istakao je Batler podršku sa tribina i posle poraza.

"To mi znači sve na svetu. Osećam da mi kao igrači moramo da znamo da će biti uz nas i u teškim momentima. To su večeras pokazali. Glave su nam i dalje uzdignute. Nade za ovu sezonu su i dalje žive. Prošle godine smo takođe počeli sa - 0:2, tako da i dalje imamo velika očekivanja", zaključio je Batler.

Tajson Karter takođe nije bio zadovoljan posle utakmice.

"U prvoj četvrtini je odbrana bila loša. Primili smo mnogo poena. U prve dve utakmice smo dozvoljavali rivalima mnogo poena na početku utakmice i to moramo da popravimo"

Sarađivao si sa Ibonom Navarom u Unikahi. Da li osećaš određenu odgovornost da pomogneš saigračima da se prilagode sistemu?

"Sistem i stil igre su novi za mnoge momke. Ja sam tri godine igrao za njega i mogu da pomognem momcima. Šta god im bude trebalo, tu sam. Da budu spremni na klupi, da igramo brzo... Pomoćiću koliko mogu."

Karter je za 19 minuta na parketu upisao 10 poena, dva skoka i tri asistencije, a sa indeksom 12 bio je jedan od boljih pojedinaca u Zvezdinom timu.

"Dobra partija mi znači mnogo, ali nije dobar osećaj kada izgubite. Nadam se da ću nastaviti da pomažem timu i da ćemo doći do boljih rezultata. Moramo da budemo bolji. Dobro je što nemamo vremena da sedimo i razmišljamo o porazu, već moramo da se fokusiramo na četvrtak i duel sa Efesom."