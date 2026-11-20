KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Bešiktaš 91:87 (77:77)
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pet. 20.11.26. | 20:33
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PARTIZAN MOZZART BET - BEŠIKTAŠ 91:87 (77:77)
(20:22, 21:19, 22:18, 14:18, 14:10)
Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.
Sudije: Gitis Vilijus, Kristaps Konstantinovs, Žozef Bisanž.
PARTIZAN MOZZART BET: Olman 18 (4as, 2uk), Džons 21 (4as, 3as), Nakić, Frenks 2 (6sk), Marinković 5 (5sk), Tanasković 1, Rivs 7, Hejs 14 (5sk), Lakić -, Džekiri 11 (4sk), Silva, Pajola 12 (8as).
BEŠIKTAŠ: Dotson 4 (4as, 3sk), Džefriz 8, Voker 22 (5sk), Dedžulijus 7, Morgan 8, Birsen 4, Vilbekin 14 (10as, 6sk, 2uk), Omoruji 6 (9sk), Braun 6, Korkmaz -, Gebrijel 8, Žižić -.
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