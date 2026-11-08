KK Partizan Mozzart Bet(©Starsport)
KRAJ: Partizan Mozzart Bet - SC Derbi 92:80
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ned. 08.11.26. | 12:43
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz hale Ranko Žeravica
ABA liga, Grupa B, 7. kolo
PARTIZAN MOZZART BET - SC DERBI
(16:25, 26:22, 22:17)
Dvorana: Hala sportova Ranko Žeravica
Sudije: Haris Bijedić, Vladimir Mihailovik, Peter Gacik
Partizan Mozzart Bet: Olman 5, Tompson 13, Nakić 7, Franks 16, Marinković 6, Tanasković 10, Stivens 7, Rivs 11, Lakić 3, Pajola 6, Lovernj 8.
SC Derbi: Radović 2, Jordano 9, Radošić 3, Pavlićević 3, Anđušić 6, Pavićević 7, Šaranović 6, Pen 2, Popović 3, Dejvis 17, Karuters 6, Uskoković 16.
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